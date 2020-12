„W trosce o najbliższych – nie przy jednym stole”. Apel premiera [WIDEO]

– Tym razem usiądziemy nie przy jednym, a przy wielu stołach. Robimy to w trosce o zdrowie i życie naszych najbliższych – słyszymy na nagraniu z życzeniami, umieszczonym na facebookowym profilu premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu również podczas konferencji prasowej zaapelował o nieprzemieszczanie się i świętowanie w gronie najbliższej rodziny.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Powrotu do normalności, właśnie tego w tym trudnym czasie wszyscy sobie życzymy – mówi premier na nagraniu opublikowanym na Facebooku











Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki przypomniał, że z powodów bezpieczeństwa rząd zdecydował oi możliwości organizowania imprez 31 grudnia:

– W związku z tym raz jeszcze apel do wszystkich państwa, żeby przestrzegać tych zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo one mogą uratować tysiące istnień ludzkich. Powinniśmy to potraktować ze śmiertelną powagą. Zabawa sylwestrowa nie w tym roku. Zabawa sylwestrowa jest czymś radosnym, a w tym roku powinniśmy ten dzień, dzień Sylwestra, pierwszy dzień Nowego Roku spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się – wskazał szef rządu.



Zgodnie z decyzją rządu od 31 grudnia od godziny 19.00 do 1 stycznia do godziny 6.00 przemieszczanie się na obszarze kraju będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Facebook, IAR