Pijana matka zostawiła dzieci same w domu i pojechała na zakupy

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Zamościu zajmie się sprawą matki, która mając ponad 2 promile alkoholu we krwi opiekowała się dwójką swoich dzieci w wieku 5 i 7 lat. Co więcej, kobieta pojechała na zakupy zostawiając samych malców w domu.

Sytuacja miała miejsce we wtorek, Dyżurny zamojskiej policji został powiadomiony, że matka dwójki nieletnich dzieci opiekuje się nimi będąc pod wpływem alkoholu.



Przybyli pod wskazany adres mundurowi ustalili, że w domu przebywało dwoje dzieci w wieku 7 i 5 lat. Były same, a zapytane o mamę odpowiedziały policjantom, że pojechała z wujkiem po zakupy. Po kilkunastu minutach 28-letnia matka wróciła do domu wraz ze znajomym.



Jak tłumaczyła mundurowym, zostawiła maluchy same w domu tylko na chwilę, ponieważ musiała pojechać na zakupy. Policjanci wyczuli do kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety ponad dwa promile alkoholu.



W tej sprawie powiadomiono Sąd Rodzinny i Nieletnich w Zamościu. Z kolei dziećmi zaopiekował się dziadek.

