Reprezentant Anglii zawieszony. Obstawił u bukmachera… swój transfer

Angielski piłkarz Kieran Trippier został zawieszony przez macierzystą federację na 10 tygodni za naruszenie przepisów hazardowych. Do wykroczenia doszło w lipcu 2019 roku, kiedy Tottenham Hotspur sprzedał Trippiera do Atletico Madryt.

Jeden z zarzutów dotyczył przekazywania poufnych informacji osobom trzecim. Angielskie media twierdzą, że były obrońca reprezentacji Anglii instruował swojego brata, aby postawił u bukmachera na jego transfer do Hiszpanii.



Zawieszenie biegnie od 23 grudnia i ma zasięg globalny. Trippier musi także zapłacić grzywnę w wysokości 70 tys. funtów (ok. 350 tys. złotych).



Piłkarza ominie dwanaście meczów w tym spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Atletico zmierzy się z Chelsea. Do gry wróci na zaplanowany na 7 marca derbowy mecz z Realem Madryt. Będzie też mógł wystąpić w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata, w których Anglia zmierzy się m.in. z Polską.



30-letni obrońca w drużynie narodowej rozegrał 25 spotkań i zdobył jedną bramkę.

#wieszwiecej Polub nas