Wraca „Książę w Nowym Jorku”. Jest nowy zwiastun

Eddy Murphy wraca do jednej ze swoich ikonicznych ról. Gwiazdor zagra ponownie księcia Akeema z komedii „Książę w Nowym Jorku”. Właśnie pokazano zwiastun tej produkcji.

W pierwszej części „Księcia w Nowym Jorku” Akeem wyruszył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu kandydatki na żonę. Zetknięcie z realiami Ameryki okazało się dla niego dość bolesne. Jednak nie na tyle, by za żadne skarby nie chciał tam wrócić. Ten czas nadszedł właśnie teraz. Powód kolejnej wizyty w Stanach jest poważny.



Książe Akeem, który niedługo zostanie królem, chce spełnić życzenie swego umierającego ojca (w tej roli James Earl Jones) i sprowadzić do królestwa Zamundy swojego syna, by ten został prawowitym dziedzicem tronu. Książę i jego młodszy brat Semmi (Arsenio Hall) ruszają więc w podróż.



Pierwotnie film „Coming 2 America” miał trafić do kin. Plany producentów pokrzyżowała jednak pandemia. W tej sytuacji prawa do filmu kupiła platforma streamingowa Amazon Prime. I właśnie tam 5 marca 2021 roku trafi kontynuacja „Księcia w Nowym Jorku”. Film wyreżyserował Craig Brewer, a scenariusz napisał Kenya Barris.





– Tym, co podobało mi się najbardziej, jest to, że nie straciliśmy z oczu głównego celu pierwszego filmu – humoru. To bardzo śmieszny film i jestem dumny, że udało nam się trafić ze wszystkim w dziesiątkę. Jest zabawny i ma wszystko co potrzeba. Ma też kilka niespodzianek, które zaskoczą ludzi, którzy zwykle nie dają się zaskoczyć – mówił niedawno o kontynuacji „Księcia w Nowym Jorku” Arsenio Hall.



W pozostałych rolach w filmie „Coming 2 America” wystąpili: Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha oraz Bella Murphy.

