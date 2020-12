„Onet sięgnął dna i udaje skruchę”. Po skandalu europoseł zapowiada reakcję w PE

Takich sytuacji w przeszłości było więcej i jestem pewny, że będzie ich więcej w przyszłości – przyznaje z goryczą europoseł Dominik Tarczyński, komentując środową publikację Onetu. W przedświątecznym artykule portal opisywał „najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia”, ilustrując je m.in. zdjęciem wigilijnej wieczerzy żołnierzy Wehrmachtu w 1942 roku. W rozmowie z portalem tvp.info Tarczyński zapowiada zdecydowane działania na arenie unijnej ws. skandalicznej, jak podkreśla, publikacji. – Onet sięgnął dzisiaj dna. Poniosą konsekwencje – podkreśla polityk.

W środę, dzień przed Wigilią, na Onecie opublikowano artykuł pt. „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia” pojawia się m.in. bogaty opis świąt Bożego Narodzenia oddziałów Wehrmachtu, stacjonujących w 1942 roku pod Stalingradem, którzy starali się, by gromadzone jedzenie i alkohol wyróżniały okres między Wigilią a sylwestrem od „ponurych dni w ruinach” bunkru.





Tarczyński: Onet sięgnął dzisiaj dna

Ringier Axel Springer Polska pozwał mnie za krytyczne opinie nt. publikacji mediów tego koncernu. Zarzucają mi m. in., że napisałem niesłusznie to zdanie:



"Wasze "wyjaśnienia" wyjątkowo często pokrywają się z niemiecką linią"



Jak pisaliśmy na portalu tvp.info, tekst zilustrowany zdjęciem żołnierzy Wehrmachtu w trakcie Wigilii na froncie wschodnim usunięto, a za publikację– Jest to absolutnie skandaliczna publikacja, kolejna publikacja niemieckiego portalu wydawanego w języku polskim, i trzeba na to reagować – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info europoseł Dominik Tarczyński z PiS.Jak zaznacza, trzeba wyrażać swoje oburzenie, gdy – szczególnie w okresie Bożego Narodzenia – ilustracją artykułu sugeruje się, że „Niemcy, które okupowały nasz kraj i mordowały Polaków, cierpiały właściwie tak samo lub podobnie jak mordowane przez nich narody”.Polityk zauważa, że to już

– Publikują, opluwają Polaków, wycofują się z tego, a później kolejny dzień i znowu to samo. Testują wytrzymałość i cierpliwość Polaków. Dzisiaj przekroczyli granicę, której przekraczać nie można – zaznacza Tarczyński. – Onet sięgnął dzisiaj dna. Poniosą konsekwencje – dodaje europoseł.





Będzie reakcja w PE na skandaliczny artykuł

Nasz rozmówca zapowiada podjęcie działań na arenie unijnej w sprawie kolejnych skandalicznych publikacji należącego do Ringier Axel Springer Polska portalu. Jak podkreśla, nie zgadza się na taką manipulację i fałszywe kreowanie świadomości społecznej w kontekście prawdy historycznej.– Chciałbym porozmawiać, czy wszyscy koledzy wzgadzają się z takim kreowaniem rzeczywistości; czy zgadzają się, by w ten sposób opowiadać historię mordowanych Żydów i mordowanych Polaków; czy uważają, że tak powinny funkcjonować media – mówi i zaznacza, że chciałby, aby rozpoczęła się debata na temat mediów.

– Jako człowiek, który pracował w mediach, mam prawo nie tylko jako polityk oceniać poziom, jaki reprezentuje pan Bartosz Węglarczyk, a ten poziom sam ocenił pisząc przeprosiny i dodając, że taki tekst nie powinien się pojawić – konstatuje polityk. W jego ocenie, skoro redakcja zdecydowała się na usunięcie artykułu, a redaktor naczelny za niego przeprasza „to wie, że jest to absolutnie skandaliczne i nie do przyjęcia”.





Bez optymizmu ws. działań Onetu

Tekst „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia” nie powinien się był ukazać w Onecie. Przepraszam w imieniu swoim i redakcji Onetu. Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.



Bartosz Węglarczyk

Redaktor Naczelny Onetu — Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) December 23, 2020

Przyznaje jednak, że nie jest optymistą co do dalszych działań Onetu.– Takich sytuacji w przeszłości było więcej i jestem pewny, że będzie ich więcej w przyszłości. Jest to– podkreśla.