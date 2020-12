Wody Polskie: MPWiK zrzuca ścieki w obszarze NATURA 2000

MPWiK dokonuje zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych w obszarze NATURA 2000, czyli szczególnie chronionym. W tym roku przekroczyło dopuszczalną liczbę zrzutów 19 razy – poinformowały Wodne Wody Polskie.

W komunikacie podkreślono, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie apelowało bezpośrednio po ubiegłorocznej awarii systemu przesyłowego do oczyszczalni ścieków Czajka, a także po awarii we wrześniu tego roku, o jednoczesne uruchomienie przynajmniej dwóch rur przesyłowych w planowanym przewiecie pod dnem Wisły. „Pozwoliłoby to na zapewnienie tłoczenia ścieków – w godzinach szczytu używania kanalizacji oraz w przypadku opadów, tak, by nieczystości nie trafiały do rzeki” – argumentują Wody.



PGW zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (...) oraz decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 24 czerwca 2011 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie otrzymało zgodę na zrzut ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych przez przelew burzowy przy ul. Farysa z zastrzeżeniem, że średnia roczna liczba zrzutów nie będzie większa niż 10, a układ przesyłowy ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka będzie utrzymywany we właściwym stanie technicznym.



„W dokumentach, jakie MPWiK przedstawił Wodom Polskim, zapisane jest dopuszczenie maksymalnie 10 zrzutów w ciągu roku. Zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych dokonywany jest w obszarze NATURA 2000, czyli szczególnie chronionym” – podkreślono.



W roku 2020 dokonano 29 zrzutów ścieków komunalnych do Wisły, czyli 19 zrzutów nie zgodnie z powyższym pozwoleniem (2,1 mln m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych). Tym samym zrzut ścieków komunalnych do Wisły w dniu 23 grudnia przekroczył warunki pozwolenia.

#wieszwiecej Polub nas