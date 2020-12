Żywa szopka w Greccio w tym roku online

We Greccio w 1223 roku św. Franciszek po raz pierwszy postanowił „odtworzyć” grotę narodzenia Jezusa w Betlejem. Wraz z okolicznymi mieszkańcami przygotował pierwszą żywą szopkę. W tym roku jednak nie odbędą się tradycyjne przedstawienia ukazujące sceny z życia św. Franciszka związane z odtworzeniem przez niego narodzin Chrystusa. Będzie można je śledzić online.

Jak pisze biograf świętego, Tomasz z Celano, w dzikim krajobrazie Monte Lacerone „biedaczyna z Asyżu ” pragnął „przynajmniej jeden jedyny raz ujrzeć na własne oczy narodziny Bożej dzieciny”. 750 lat później mieszkańcy wioski postanowili jeszcze raz ożywić tamto wydarzenie. Wtedy też myśleli, że tylko raz, z okazji jubileuszu, odtworzą w tym historycznym miejscu noc Bożego Narodzenia.





Żywa szopka w Greccio

Św. Franciszek w bożonarodzeniowym przedstawieniu

Tradycję tę podtrzymał Sandro Cascoli. Od 40 lat, bez względu na pogodę, ze swoimi zwierzętami: wołem i osłem na postronkach, szedł w wigilijny wieczór do oddalonego o godzinę drogi Greccio, aby tamNiewielka licząca 1,5 tys. mieszkańców miejscowość odległa o 90 km od Rzymu, przez cały rok żyje szopką. Każdego roku, od końca października, w przygotowaniach do przedstawień między wigilią i uroczystością Objawienia Pańskiego „w głównych rolach lub na zapleczu” uczestniczy co najmniej jedna osoba z każdej rodziny. Uczestnicy żywej szopki z Greccio gościli już w wielu miejscach Włoch, a także za granicą: w Brukseli, Madrycie oraz w Betlejem. – Fakt, że niewielka wioska pokaże swoje przedstawienie w miejscu, gdzie narodził się Jezus, to było więcej, niż mogliśmy sobie wyobrazić – wspomina Federico Giovannelli, jeden z aktorów tego wydarzenia.Giovannelli już jako sześciolatek uczestniczył w żywej szopce w Greccio, początkowo jako statysta. Teraz, jako 45-latek i ojciec rodziny, gra rolę św. Franciszka.

Przy wejściu kobiety sprzedają ciasteczka. Ten prosty smakołyk związany z wiejskimi obrzędami nawiązuje do średniowiecza, kiedy to przed przedstawieniami kolorowo ubrane dziewczęta sprzedawały publiczności orzeszki, a przed wejściem żebracy prosili o datki.



Sześć krótkich scen nawiązuje do historycznego opisu Tomasza z Celano. Przygotowano je swego czasu za radą franciszkanów, ale dziś zakonnicy podkreślają, że jest to już „własna interpretacja” mieszkańców Greccio . – Przecież Franciszek należy do wszystkich – dodają.



Mieszkańcy przedstawiają więc na swój sposób Franciszka: jako świętego, który wybrał ich wioskę, gdyż była „bogata w ubóstwo”.



W tym roku – ze względu na restrykcje wprowadzone we Włoszech przez rząd Giuseppe Conte ze względu na sytuację epidemiiczną – przedstawienia będą dostępne online. Włoskie stowarzyszenie „Pro Loco Greccio” zaprasza do śledzenia spektakli na stronie profilowej na Facebooku o godz. 18 24, 26 i 27 grudnia oraz 1, 2, 3 i 6 stycznia.

Na wieczorne przedstawienia do Greccio do tej pory przyjeżdżali tłumnie mieszkańcy różnych regionów Włoch, jak i turyści zagraniczni. Jak oblicza franciszkanin, o. Luciano De Giusti, zwykle jest około 15 tys. gości, wśród nich głównie rodziny. On i jego trzej współbracia mają w tym czasie wiele zajęć: sprawują Eucharystię, słuchają spowiedzi, a także oprowadzają gości i służą wszelkimi informacjami.



Jak podają zakonnicy, odwiedzający Greccio w okresie Bożego Narodzenia, to nie tylko pielgrzymi, lecz też ludzie, którzy „nie mają pojęcia, do jakiego klejnotu historycznego i religijnego wchodzą chcąc obejrzeć żłóbek”. A są to XIII-wieczne cele mnichów zbudowane w skale, najstarszy kościół św. Franciszka i grota (dziś przebudowana na kaplicę), w której przygotował on pierwszą stajenkę betlejemską. Kaplicę zdobi przepiękny, świeżo odnowiony fresk mistrza z Narni z przełomu XV wieku.





List papieża

źródło: kai, Facebook

1 grudnia 2019 r. w Greccio papież Franciszek podpisał list apostolski, w którym zachęcił do pielęgnowania tradycji przygotowywania żłóbka w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. „W szkole św. Franciszka otwórzmy serce na tę prostą łaskę, pozwólmy, aby z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze dziękuję Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi” – napisał papież.