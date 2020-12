Ciągnik widmo na Lubelszczyźnie. Uciekał od rolnika [WIDEO]

Do nietypowego zdarzenia doszło w małej wsi na Lubelszczyźnie. Rolnik uruchomił swój traktor, ale do niego nie wsiadł. Maszyna niczym zaczarowana sama jeździła po polu.

O sprawie poinformowała policja w Krasnymstawie. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Krupe. O dziwnym przypadku policjantów powiadomił lokalny dziennikarz.



Na miejsce pojechali funkcjonariusze. Jak przekazał komisarz Piotr Wasilewski z tamtejszej policji, ustalono, że 36-letni mieszkaniec gminy Krasnystaw odpalił ciągnik, nie wsiadając do niego. Nie widział, że traktor ma włączony trzeci bieg.



– Gdy go uruchomił, ciągnik wraz z podpiętą przyczepą ruszył i jechał w kierunku pól uprawnych. Mężczyzna biegł za ciągnikiem, ale nie mógł go dogonić. W rezultacie traktor przejechał bez kierowcy około kilometra. W trakcie jazdy przerwał siatkę przeciwśniegową, przejechał przez rów, gdzie urwał się zaczep przyczepy – podał Wasilewski.



Przyczepa została w rowie, a ciągnik przecinając drogę wojewódzką nr 812 wjechał na pole, gdzie zaczął jeździć w koło. Po pewnym czasie mężczyźnie udało się dogonić ciągnik, wsiadł do niego i ruszył w kierunku domu. Został zatrzymany przez policjantów.



– Okazało się, że 36-latek miał w organizmie ponad 2,2 promila alkoholu. W przeszłości zostały mu też cofnięte uprawnienia do kierowania – dodał Wasilewski.



36-latkowi grozi teraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

