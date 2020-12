„Najsmutniejsze Boże Narodzenie” według Onetu: jak ciężko było żołnierzom Wehrmachtu

Portal Onet opublikował artykuł opisujący „najsmutniejsze” zdaniem autora bożonarodzeniowe święta. Tekst szybko wzbudził kontrowersje, głównie zdjęciem, jakie wybrano do jego zilustrowania: niemieckich żołnierzy w czasie Wigilii w bunkrze polowym na froncie wschodnim. Internauci piszą o kompromitacji portalu, a jego redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk przeprasza odbiorców.

W tekście pt. „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia” pojawia się m.in. bogaty opis świętowania tych dni przez oddziały Wehrmachtu stacjonujące w 1942 r. pod Stalingradem, którzy starali się, by gromadzone jedzenie i alkohol wyróżniały okres między Wigilią a sylwestrem od „ponurych dni w ruinach” bunkru.





Rozbity szampan i mróz na wschodzie

Gdybyście chcieli poczytać jak to ciężko było żołnierzom Wermachtu w Boże Narodzenie na froncie, jak im się szampan wylał albo jaki mróz był duży - Onet służy pomocą... ��‍♂️ pic.twitter.com/tXbvBZbaEZ — Mateusz Magdziarz (@matt_magdziarz) December 23, 2020

Onet zmienia zdjęcie i usuwa artykuł

Tuż przed Bożym Narodzeniem @onetpl postanowił przybliżyć swoim czytelnikom trudy żołnierskiej Wigilii w okopach Wehrmachtu „na froncie wschodnim”. Ohydne pic.twitter.com/YVBKxLYMYd — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) December 23, 2020

Tekst Onetu jest z 2019 pic.twitter.com/5QvMPkOyNu — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) December 23, 2020

Onet usunął tweeta o smutnych światach Wermachtu w okupowanej Polsce. Może się wystraszyli określenia "niemiecki portal", że przylgnie pic.twitter.com/FTzMzDbrwQ — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) December 23, 2020

Węglarczyk przeprasza za artykuł

Tekst „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia” nie powinien się był ukazać w Onecie. Przepraszam w imieniu swoim i redakcji Onetu. Spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.



Bartosz Węglarczyk

Redaktor Naczelny Onetu — Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) December 23, 2020

Kolejne kontrowersje Onetu

Onet przekroczył wszelkie granice.

Po plucie w twarz Polakom.



Większej perfidnej manipulacji niż ilustrowanie świąt zdjęciem „smutnych Niemców” wyobrazić sobie nie można.



Wyobraźmy sobie, że taki tekst powstaje w Izraelu... Co by się stało z takim medium? — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) December 23, 2020

źródło: Onet, ciekawostkihistoryczne.pl, portal tvp.info

Dalej jest mowa także o butelce szampana rozbitej przez radzieckie pociski i umierającym niemieckim żołnierzu śpiewającym kolędę.Jak zauważają internauci, w tekście nie ma mowy odokonywanych masowo na zajętych terenach.Kontrowersje wzbudził także dobór fotografii do artykułu. Zdjęcie główne przedstawiało – cytując podpis autora tekstu – „w jednym z bunkrów polowych na froncie wschodnim”.Przedstawiało, bo po masowej krytyce zostało szybko zmienione na… fotografię polskich partyzantów.Co ciekawe, sam artykuł nie jest nowy. Po raz pierwszy został, skąd według Onetu pochodzi.Po zmianie zdjecia Onet usunął z Twittera pierwotny wpis obrazowany fotografią niemieckich żołnierzy.Na koniec także cały tekst został usunięty ze strony portalu, choć ślad w internecie po nim pozostał.Za publikację po czasie przeprosił redaktor naczelny Onetu, publikując krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych portalu: „Nie powinien był się ukazać” – stwierdził.Niedawno Onet zasłynął innym „tekstem historycznym” pt. „»Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć«. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony”, związanym z Bitwą Warszawską. Jak podkreślał wówczas historyk i ekspert ds. wschodnich Grzegorz Kuczyński, artykuł wpisywał się wJak przypomina publicysta Samuel Pereira, wydająca Onet spółka Ringier Axel Springer Polska pozwała go za wyrażenie krytycznej opinii o publikacjach portalu. Chodziło o stwierdzenie, że ich „wyjaśnienia” wyjątkowo często pokrywają się z niemiecką linią” – zauważa szef portalu tvp.info.