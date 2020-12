Dziennikarze TVP Info śpiewają kolędy

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia dziennikarze TVP Info nagrywają kolędy. W tym roku jest to „Przybieżeli do Betlejem” i „Mario, czy ty wiesz”. W nagraniu wzięli udział m.in.: Aleksandra Kostka, Alicja Sękowska, Agnieszka Oszczyk, Bartłomiej Graczak i Piotr Kieraga.

„Mario, czy ty wiesz” to piosenka kierująca uwagę na przychodzącego na świat Chrystusa, w tekście kierowane są do Maryi pytania, czy zdaje sobie sprawę z wielkości Dzieciątka, które przyszło na świat, by go zbawić.



Teledysk do kolędy „Przybieżeli do Betlejem” – wizualnie nawiązuje do covidowych ograniczeń. Dziennikarze na początku klipu śpiewają wspólnie; w dalszych jego partiach filmowani są oddzielnie, ale słyszymy i widzimy ich razem na ekranie.



Kolędy będą towarzyszyć widzom TVP Info w okresie świątecznym.



Zobacz także: Najpopularniejsza kolęda o niezwykłej historii

#wieszwiecej Polub nas