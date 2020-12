Sprawa filmu telewizji ZDF. Polski sąd odrzucił wniosek Niemców

Sąd Apelacyjny w Krakowie stanowczo odrzucił wniosek niemieckiej telewizji publicznej ZDF i producenta filmowego UFA Fiction, który dotyczył zmiany składu sędziowskiego w sporze o film „Nasze matki, nasi ojcowie”. Niemiecka strona miała zastrzeżenia do zmiany sędziego sprawozdawcy. Swoje pretensje wiązała m.in. z artykułem, jaki ukazał się w portalu tvp.info.

Proces, który wytoczył kpt. Zbigniew Radłowski, weteran AK, były powstaniec warszawski i więzień obozu śmierci w Auschwitz, niemieckim producentom filmu, toczy się z przerwami od ośmiu lat. ZDF i UFA Fiction zostały oskarżone o wypaczanie historii, w tym przedstawienie Armii Krajowej z wyjątkowo złym i stronniczym nastawieniem, jako zwyrodniałych antysemitów.



Taki obraz polskiego żołnierza utrwalał się przez lata w cieszącym się wielkim powodzeniem miniserialu „Nasze matki, nasi ojcowie”, emitowanym od Niemiec przez Stany Zjednoczone po Japonię i Australię.



W grudniu 2018 r. zapadł wyrok w pierwszej instancji. Zgodnie z nim krakowski sąd orzekł m.in., że ZDF i UFA Fiction mają opublikować przeprosiny, w których znajdzie się stwierdzenie, iż film „Nasze matki, nasi ojcowie” „zawiera w swej treści nieuprawnione sugestie dotyczące rzekomego współdziałania Armii Krajowej w przeprowadzeniu Holokaustu”.





Sądowy nakaz

Sąd nakazał też, by tekst przeprosin ukazał się w Telewizji Polskiej w Programie 1 w języku polskim, w telewizji niemieckiej, w kanałachw języku niemieckim, a także na stronach internetowych pozwanych.

Wyrok ten został zaskarżony przez stronę niemiecką. Sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Krakowie na początku grudnia tego roku. Jednak pełnomocnikom państwowej telewizji z Niemiec i tamtejszego producenta nie spodobał się skład sędziowski. Uznali oni, że zmiana sędziego sprawozdawcy jest nagła i ma charakter „delegacji” do tej jednej, konkretnej sprawy.



Co więcej stwierdzili, że wpływ na zmianę składu sędziowskiego miał artykuł, który ukazał się w portalu tvp.info w sierpniu tego roku. Pisaliśmy w nim, że czas oczekiwania na apelację trwa w przypadku tego procesu wyjątkowo długo, biorąc szczególnie pod uwagę wiek kpt. Radłowskiego, który latem skończył 96 lat.



W stosunkowo niedługim czasie po ukazaniu się artykułu sąd wyznaczył termin rozprawy. Niemiecka strona uznała to za nacisk „medium rządowego” na sąd i powiązała ze zmianą w składzie sędziowskim.





Odrzucenie wniosku

W środę Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek pełnomocników producentów filmu; zaznaczył, że jakiekolwiek publikacje nie mogą mieć wpływu na tempo pracy sądu ani na czynności składu orzekającego.Sąd podkreślił, że gdyby strona niemiecka uważnie przeczytała akta sprawy, wiedziałaby, żeZ kolei nowy sędzia, o czym też powinna wiedzieć strona zgłaszająca sprzeciw, został wylosowany, zgodnie z polską procedurą sadowniczą.

Nie może być też mowy o „delegowaniu” nowego sędziego do konkretnej sprawy, ponieważ, jak wynika choćby z wokandy tego dnia, miał on wówczas kilka rozpraw w sądzie.



- Z uwagi na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich wątpliwości przez Sąd Apelacyjny, mamy nadzieję, że jego postanowienie nie spotka się z zażaleniem strony niemieckiej – powiedziała portalowi tvp.info mec. dr Monika Brzozowska-Pasieka. Sam kpt. Radłowski stwierdził: – Przeżyłem niemiecki obóz koncentracyjny, więzienie stalinowskie, obecnie – koronawirusa. To znaczy, że mam doczekać się sprawiedliwego wyroku.

