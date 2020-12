15 lat temu Lech Kaczyński został zaprzysiężony na prezydenta Polski

23 grudnia 2005 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął Urząd Prezydenta RP na pięcioletnią kadencję. W uroczystości uczestniczyli m. in. marszałkowie Sejmu i Senatu, byli prezydenci RP, przedstawiciele urzędów konstytucyjnych, duchowni i dyplomaci.

Zgodnie z art. 130 konstytucji Lech Kaczyński złożył przysięgę.



– Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg – mówił prezydent.



W orędziu Lech Kaczyński podkreślił wielką wagę wyboru Polaków, a także odpowiedzialność wobec oczekiwań i nadziei.



– Jestem przekonany, że sens tej nadziei można określić słowami: sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Znaczenie tych słów, jeżeli odnieść się do życia społecznego, do międzyludzkich stosunków wiąże się ze sobą. Nie może być sprawiedliwości bez solidarności. Nie ma takiego mechanizmu, który pozwoliłby realizować zasadę solidarności bez uczciwości, w szczególności uczciwości tych, którzy podejmują decyzje dotyczące innych – zaznaczał prezydent.





Publiczna służba dobru wspólnemu

– Gdy chodzi o państwo, uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowania sprawowania urzędów jako służby publicznej, którą odnieść trzeba do dobra wspólnego, do nieustannych zabiegów o jego realizację. Gdy mówimy o państwie jako całości, tymTam, gdzie chodzi o sferę pozapaństwową, uczciwość jest związana z gotowością do zachowań solidarnych, z samą solidarnością, która jest podstawowym spoiwem życia społecznego - akcentował w inauguracyjnym wystąpieniu Lech Kaczyński.I dodawał: Tylko w oparciu o takie motywacje, w oparciu o dążenie do zapewnienia Polsce pomyślności w jej rozwoju, powiem więcej – jej wielkości, można dążyć do naprawy Rzeczypospolitej. Ta naprawa to zadanie konkretne, to usunięcie z naszego życia zjawisk patologicznych, a przede wszystkim wielkiej dziś przestępczości,

Prezydent mówił także o niwelowaniu różnić społecznych, rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie energetycznym, walce z przestępczością i bezrobociem. Przypomniał o dziedzictwie Jana Pawła II, a także o wartościach patriotycznych.



– Naród jako wspólnota buduje się wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia. Największe sukcesy w Europie odnosili ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją – powiedział.



Lech Kaczyński dużo miejsca poświęcił bezpieczeństwu – polityce obronnej i zagranicznej. Wysuwał na pierwszy plan suwerenność Polski. Przypominał też o wielkiej wadze relacji ze Stanami Zjednoczonymi i obecności w Unii Europejskiej. Wyeksponował też konieczność bardzo ścisłej współpracy z Litwą, Ukrainą, Łotwą oraz Estonią, a także Grupą Wyszehradzką.





Nasz cel: bezpieczna Polska

– Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązująca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się Polacy. Całe moje doświadczenie mówi, że dobra praca, uczciwe wykonywanie zadań, sprawiedliwe traktowanie ludzie jednoczy osoby różnych światopoglądów i życiorysów. Inne doświadczenia, te sprzed 20 i 30 lat, pokazały, że historię tworzą ci, którzy mają odwagę działać – mówił prezydent.– Na moich oczach niewielkie grupy opozycjonistów, kilkudziesięcioosobowy wolny związek zawodowyi mimo zadanych ciosów zwyciężył. Chcieć to móc. Te słowa, wydawałyby się nierozważne, towarzyszyły nam w tamtych trudnych, ale pięknych czasach. Towarzyszyły też twórcom naszej niepodległości, II Rzeczypospolitej – puentował 15 lat temu prezydent Lech Kaczyński.Prezydentura Lecha Kaczyńskiego została tragicznie przerwana 10 kwietnia 2010 r. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła para prezydencka i 94 osoby – wszyscy członkowie polskiej delegacji udającej się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.W kwietniu 2018 r. w Sejmie została odsłonięta tablica upamiętniająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego.