Najpopularniejsza kolęda o niezwykłej historii

„Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem” podobnie jak w minionych latach, również i w tym roku będzie rozbrzmiewała w okresie Bożego Narodzenia. Choć od jej skomponowania minęło już 202 lata, nadal jest najpopularniejszą kolędą na świecie, nie dając szans innym utworom, nawet świeckim, takim jak choćby „Last Christmas” zespołu Wham!.

Kolęda skomponowana w 1816 r., a wykonana w dwa lata później podczas pasterki w niewielkim kościółku w Oberndorf koło Salzburga, w prostych słowach i z wielką czułością przekazuje tajemnicę Bożego Narodzenia.



„Cicha noc” została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako światowa pieśń pokoju oraz międzynarodowy skarb kultury i tradycji muzycznej.





Zaczęło się w małej wiosce pod Salzburgiem

Po raz pierwszy wykonali swój utwór w wiejskim kościółku św. Mikołaja w Oberndorf pod Salzburgiempodczas pasterki w 1818 r. Kolęda bardzo się spodobała wiernym.– Do pierwszego wykonania skomponowanej dwa lata wcześniej przez Mohra „Weynachtslied" (pieśni na Boże Narodzenie ) doszło w nieoczekiwanych okolicznościach – wspomina Manfred Fischer, kierujący muzeum etnograficznym w Oberndorf, gdzie znajduje się bogata dokumentacja związana z kolędą i jej autorami oraz kaplica wspominająca to wydarzenie.

W ostatniej chwili przed rozpoczęciem pasterki odmówiły posłuszeństwa wysłużone organy kościoła św. Mikołaja. Pozostawała więc jedynie możliwość „zastępczego" śpiewu z towarzyszeniem gitary . Wtedy to autorzy (bas i baryton) zaśpiewali po raz pierwszy swoją kolędę. Wkrótce obaj opuścili Oberndorf i długo tego utworu nie wykonywano.



Dopiero w 1822 r. „Cichą noc” usłyszał cesarz Franciszek I i goszczony przez niego na zamku Fügen car Aleksander I, natomiast 15 grudnia 1832 r. wykonano tę kolędę podczas koncertu w Lipsku. W wieczór wigilijny 1839 r. „Cichą noc” zaśpiewano po raz pierwszy w Nowym Jorku. Przed pomnikiem Aleksandra Hamiltona przy spalonym kościele Świętej Trójcy wykonali ją austriaccy piosenkarze z Tyrolu, którzy w tym czasie przebywali na tournée w USA.



Pierwsze tłumaczenie kolędy na język angielski powstało w latach 1855-59. Dokonał go John Freeman Young, późniejszy biskup Kościoła episkopalnego na Florydzie. Jego wersja „Cichej Nocy” jest do dziś śpiewana w USA.

Kościół św. Mikołaja w Oberndorf, w którym po raz pierwszy słynną kolędę zaśpiewali jej autorzy, został rozebrany na przełomie wieków po wielkich powodziach, jakie nawiedziły region Salzburga. Na tym miejscu w latach 30. wybudowano kaplicę upamiętniającą wydarzenie sprzed ponad 180 lat. Autorom kolędy poświęcone są dwa witraże kaplicy.





Kolęda śpiewana w co najmniej 300 językach

źródło: KAI

„Cicha noc" jest śpiewana w co najmniej 300 językach, w tym po eskimosku i w suahili.Każdego roku wokół Kaplicy „Cichej Nocy" w Oberndorf zbiera się ponad 6 tys. ludzi. – Każdy śpiewa kolędę we własnym języku, przy tradycyjnym akompaniamencie gitar – powiedziała Christine Deutinger, kierująca biurem turystycznym w Oberndorf.