PiS podsumowuje mijający rok. Nowy spot [WIDEO]

Za nami bardzo ciężki rok, mimo wszystko cieszymy się sukcesami; to Polska wynegocjowała największy budżet z Unii Europejskiej, te 770 mld zł to 770 miliardów szans na lepsze jutro – słyszymy w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Wicerzecznik partii Radosław Fogiel wskazuje, że to „dwa i pół tortu”, jakim przed laty chwalił się Donald Tusk.

PiS w mediach społecznościowych opublikował krótki film, w którym podsumował mijający rok i podkreślił wysokość kwoty, jaką wynegocjowała Polska z unijnego budżetu.



– Za nami bardzo ciężki rok. Gdyby w 2019 r. ktoś powiedział, co wydarzy się w 2020 r., nikt by nie uwierzył. To rok nie tylko walki o zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarkę, ale o to, co będzie z nami jutro, za miesiąc czy za kilka lat. Mimo wszystko cieszymy się sukcesami, które w natłoku informacji mogą przejść niezauważone, a są wielkie – mówi lektorka.





Największy budżet z UE

Wicerzecznik PiS o torcie Donalda Tuska

W spocie podkreślono, że to Polska wynegocjowała największy budżet z– Te pieniądze, to 770 mld zł. To: na miejsca pracy, na pomoc firmom, na rozwój, na lepszą edukację, na wsparcie polskiego rolnictwa – słyszymy.– Wszyscy wiemy, że po nocy przychodzi dzień. 2021 – nowy, lepszy czas.– podsumowano.– Tym spotem przypominamy o sukcesie z wynegocjowaniem ogromnych środków, najwyższych w historii z Unii Europejskiej. Jego skala została w ostatnich tygodniach nieco przysłonięta bieżącą polityką, a warto o tym mówić – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.Jak dodał, gdyby odnosić się do dotychczasowych środków i „słynnego tortu z euro, którym chwalił się kiedyś były premier, my wynegocjowaliśmy takich tortów dwa i pół”.

– Chcemy, by perspektywa tych środków, ich wykorzystania dla rozwoju i odbudowy, dała Polakom nadzieję i była szansą na odbicie gospodarcze i społeczne w nadchodzącym roku. To Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest jedyną partią, która daje Polakom gwarancje bezpieczeństwa w trudnym czasie związanym z pandemią – podkreślił Fogiel.





Unijne porozumienie zamiast weta

Przyjęcie kolejnego wieloletniego budżetu UE stało się możliwe po tym, gdy na grudniowym szczycie UE doszło do porozumienia ws rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości – łączącego dostęp do pieniędzy UE z. Rozporządzeniu sprzeciwiały się Polska i Węgry, uznając m.in., że zawiera ono rozwiązania pozatraktatowe; premierzy obu krajów zapowiadali możliwośćPo kolejnych negocjacjach przywódcy osiągnęli kompromis i wznalazły się zapisy dotyczące mechanizmu warunkowości m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego,dla państw członkowskich.