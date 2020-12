Audi wpadło na drzewo. Dwie osoby zginęły na miejscu

Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło rano w pow. kozienickim na Mazowszu. Trzy inne osoby jadące audi A6, które wypadło z drogi na zakręcie i uderzyło w drzewo, trafiły do szpitali w Radomiu i Kozienicach.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach mł. asp. Ilona Tarczyńska, do wypadku doszło ok. godz. 6.30 w miejscowości Żytkowice, na drodze wojewódzkiej nr 691, między Pionkami a Garbatką Letnisko.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi A6 na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo – przekazała rzeczniczka.



Tarczyńska dodała, że samochodem jechało pięciu młodych mężczyzn. Dwóch z nich zginęło na miejscu, trzech z obrażeniami ciała zostało przetransportowanych do szpitali w Radomiu i Kozienicach.



Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.



