Sylwester a kwarantanna. Co grozi za złamanie przepisów?

Wraz z nowymi obostrzeniami 28 grudnia wejdzie w życie także zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową. Jak zapowiadają przedstawiciele rządu, za jego złamanie będą groziły mandaty. Jakie kary grożą za wyjście z domu i czy są od tego wyjątki? O planowanych działaniach i priorytetach policji w sylwestra mówi portalowi tvp.info rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

KORONAWIRUS – RAPORT



W pakiecie nowych obostrzeń związanych z walką z koronawirusem znalazły się także zapisy dotyczące nocy sylwestrowej.





Zakaz przemieszczania się w sylwestra

Jak informował minister zdrowia, by powstrzymać rozwój, zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się w godz. 19-6 rano.

W rozporządzeniu Rady Ministrów wskazano, że wyjątkiem są m.in. niezbędne czynności służbowe, np. dojazd do pracy.





Mandaty za nieprzestrzeganie ograniczeń

#wieszwiecej Polub nas

Przedstawiciele rządu wskazują, że za złamanie ograniczenia przemieszczania się– Podobne obostrzenia obowiązywały wiosną tego roku na podstawie tych samych przepisów prawa – przypominał rzecznik rządu Piotr Müller.

Za łamanie obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Policja może nałożyć pouczenie, sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub notatkę do służb sanitarnych, które mogą nałożyć karę nawet do 30 tys. zł.





Rzecznik KGP o działaniach policji w Sylwestra

źródło: portal tvp.info

W rozmowie z portalem tvp.infowskazuje, że w przypadku łamania obostrzeń epidemicznych nie ma znaczenia, czy mowa o nocy sylwestrowej, czy pozostałych dniach roku.– W sylwestra nastawiamy się głównie na akcję sprawdzania trzeźwości kierowców i badania ich pod kątem środków odurzających – podkreśla rzecznik. Jak dodaje, w przypadku dużej liczby zgłoszeń priorytetem funkcjonariuszy będą interwencje związane z zagrożeniem zdrowia i życia.Dopiero w dalszej kolejności policja będzie reagować na grupowanie się imprezowiczów i zwracać im uwagę lub nakładać mandaty karne. Te – zgodnie z przepisami – mogą wynieść od 20 do 500 zł.