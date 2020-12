Minister rodziny: W święta ograniczmy osobiste spotkania do minimum

W święta, w trosce o dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich, osobiste spotkania musimy ograniczyć do minimum – zaapelowała minister rodziny Marlena Maląg. – Spotkajmy się online, porozmawiajmy przez telefon – wskazała.

W środę na profilu twitterowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ukazały się życzenia wideo szefowej resortu Marleny Maląg.



– Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów w roku, czyli święta Bożego Narodzenia . To czas nadziei, która w trudnym roku pandemii jest nam szczególnie potrzebna. Za nami wiele niełatwych miesięcy, wszystkim nam serdecznie życzę tego, by kolejne były już tylko lepsze – powiedziała.



Dodała, że święta to także czas miłości, spotkań z bliskimi. – Tym razem w trosce o dobro i bezpieczeństwo nas wszystkich, osobiste spotkania musimy ograniczyć do minimum – powiedziała.



– Zadbajmy jednak o to, by nikt nie czuł się samotny. Spotkajmy się online, porozmawiajmy przez telefon – zaapelowała minister. Podkreśliła, że w okresie świątecznym świadomość tego, że nie jesteśmy sami, jest niezwykle ważna.



– Bądźmy dla siebie życzliwi, wyrozumiali, dbajmy o siebie nawzajem – powiedziała. Wyraziła nadzieję, że okres świąt będzie czasem odpoczynku, ale też refleksji.

