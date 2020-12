Co politycy życzą konkurentom? „Nie być lokajem”, „Otrzeźwienia” [WIDEO]

Święta Bożego Narodzenia to czas życzeń i pojednań. Co politycy życzyliby oponentom? – Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze i żeby święta były momentem natchnienia mądrością Bożą. Aby politycy opozycji odcięli się od plucia w stronę najświętszych dla nas wartości. Aby przestali donosić na Polskę i doszli do wniosku, że warto być dumnym Polakiem, szanowanym na arenie międzynarodowej. Nie być lokajem, który donosi na własny kraj – powiedział tvp.info Adam Andruszkiewicz, minister w Kancelarii Premiera.

Mirosław Suchoń z KO: Dystansu od bieżącej polityki

Jan Mosiński z PiS: Życzę moim adwersarzom z opozycji refleksji

Andrzej Szejna z SLD: Otrzeźwienia

Robert Telus z PiS: Odpowiedzialności za słowa, czyny, Polskę

#wieszwiecej Polub nas

– Trzeba dzisiaj życzyć politykom, aby te święta były okazją do złapania pewnego dystansu od bieżącej polityki. Popatrzenia krytycznie na to, co wyprawia kierownictwo Zjednoczonej Prawicy. Grupy, która dzisiaj rządzi. Popatrzenia na te decyzje poprzez pryzmat zwykłych Polaków. Uderzania w kolejne grupy obywateli, wyprowadzania tych obywateli poza wspólnotę narodową. Święta powinny być też czasem, w którym się łączy, szuka porozumienia – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.– Życzę moim adwersarzom z Platformy Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, Konfederacji i innych formacji, aby ten czas oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa był czasem refleksji. Refleksji, że mamy jedną ojczyznę Polskę. Aby szanować naszą ojczyznę jako matkę, ubogacać ją swoją pracą i różnić się ładnie jak mówił nasz wieszcz Cyprian Kamil Norwid – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.– Politykom Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji życzyłbym opamiętania, refleksji. Zrozumienia, że wszyscy Polacy są równi. Aby nauczyli się szanować poglądy innych obywateli i zrozumieli, że nie mają patentu na mądrość, tylko wręcz przeciwnie. Popełniają wiele głupstw i szkodzą swojemu krajowi. Życzę im zadumy, otrzeźwienia i nieodrzucania wyciągniętej często ręki – życzył poseł Lewicy Andrzej Szejna.– Przede wszystkim życzę wszystkim, żeby te święta były radosne, spokojne i przede wszystkim zdrowe. Wiemy, że ten rok był szczególny dla wszystkich Polaków. Życzę wszystkim zdrowia, spokoju i radości. Opozycji życzę rozsądku i prawdziwej odpowiedzialności za swoje słowa, czyny i odpowiedzialności za Polskę – mówił poseł PiS Robert Telus.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Nawrócenia się na liberalizm pełną gębą

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Otrząsnąć się z ideologii i myśleć o polskiej racji stanu

Wiceminister Zbigniew Gryglas: W tym roku najważniejsze jest zdrowie

Dariusz Wieczorek z SLD: Zapomnienia o polityce

źródło: portal tvp.info

– Światła umysłu, żeby dostrzegli swoje zgubne błędy i nawrócili się w przyszłym roku na wolny rynek i liberalizm. Taki prawdziwy, a nie taki od kolan do pępka. Liberalizm pełną gębą. Liczę, żeby zrozumieli co robią nie tak i być może wtedy popchniemy ten polski wózek w lepszym kierunku – przekonywał poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.– Przede wszystkim otrząsnąć się. Otrząsnąć się z ideologii i myśleć o polskiej racji stanu, społeczeństwie, aby zacząć piękne, pracowite polskie społeczeństwo sklejać. Umówić się na kilka pryncypiów i iść do przodu gospodarczo. Wszystkim Polakom życzę zdrowych, rodzinnych świąt, abyśmy na następne święta spotkali w podobnym towarzystwie, ale już bez rozmów politycznych – mówił poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.– Podczas tych świąt będziemy przez różne przypadki odmieniali słowo zdrowie. Wszystkim Polaków, ale także opozycji życzę dużo zdrowia. W tym Nowym Roku każdy oczekuje powrotu do normalności, serdecznych kontaktów międzyludzkich. Możemy się spierać, ale powinniśmy się wspierać w racjonalny, kulturalny sposób – ocenił wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.– Życzę przede wszystkim, aby na chwilę zapomnieli o polityce i o tej ciągłej walce. Zawsze powtarzam, że może nie być Konfederacji, Lewicy, PiS-u, PO, PSL-u, a Polska zawsze będzie. Wszystko ma swój początek i koniec. W tych nerwowych momentach, wzajemnym okładaniu się, musimy powiedzieć sobie „Stop”, przynajmniej na okres świąteczny. Życzę kolegom z prawicy wypoczynku, oderwania się od tej bieżącej polityki – mówił poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.