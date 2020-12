Posłowie zaśpiewali kolędy. „Bóg się rodzi” ulubioną pieśnią na Wiejskiej [WIDEO]

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa w Sejmie nie odbyło się duże spotkanie opłatkowe połączone z kolędowaniem. Poprosiliśmy więc parlamentarzystów o zdalne zaprezentowanie ulubionych kolęd. Aż czterech polityków zaśpiewało fragment Pieśni o Narodzeniu Pańskim, popularnie znaną jako „Bóg się rodzi” i nazywaną czasami „królową polskich kolęd”.

Politycy PiS-u zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”, poseł KO „Przybieżeli do Betlejem pasterze”

#wieszwiecej Polub nas

Politycy SLD też śpiewają i grają kolędy

źródło: portal tvp.info

Kolędę „Bóg się rodzi” zaśpiewali posłowie Prawa i Sprawiedliwościi wiceminister aktywów państwowych. To utwór Franciszka Karpińskiego , który powstał na zamówienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Kolęda zabrzmiała po raz pierwszy w 1792 roku w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiejwybrał pieśń „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Pieśń jest datowana na XVII wiek. Jej tekst pojawił się w Symfoniach anielskich Jana Żabczyca w 1631 roku.Krótki fragment kolędy „Bóg się rodzi” zaśpiewał też poseł Lewicy. – „Bóg się rodzi, moc truchleje!” – tak się zaczyna jedna z kolęd. Muszę zdradzić tajemnicę, że w młodości, na początku szkoły podstawowej byłem też ministrantem, ale wszystko zapomniałem. Śpiewam czasami pod pokład wielu wspaniałych piosenkarzy. Mam płytę Stanisława Soyki, słuchamy tych kolęd – zdradził poseł SLD.,br> – Ja nie śpiewam, natomiast gram. Wiem, że pan redaktor chciałby mnie namówić do śpiewania. Nie śpiewam. Gram w zespole rockowym na perkusji i graliśmy kolędy na przykład dwa lata temu w wersji takiej ostrzejszej, ale bardzo się to podobało – powiedział z kolei poseł Lewicy