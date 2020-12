Znaleziono zwłoki mężczyzny, który zabił policjantów we Francji

Francuskie służby odnalazły ciało mężczyzny, który zabił trzech policjantów w departamencie Puy de Dome – poinformował minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Do strzelaniny doszło podczas interwencji francuskich służb w sprawie przemocy domowej.

Szef francuskiego MSW poinformował o śmierci napastnika na jednym z portali społecznościowych, nie podając przyczyny zgonu. Minister złożył także kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział, że uda się dziś na miejsce zdarzenia.



Według źródeł AFP, mężczyzna popełnił samobójstwo i został znaleziony w swoim samochodzie.



W nocnej strzelaninie zginęło trzech żandarmów w wieku 21-45 lat. Jeden funkcjonariusz został postrzelony w nogę i trafił do szpitala.



Około drugiej w nocy w miejscowości Saint-Just lokalna jednostka żandarmerii interweniowała, aby ewakuować kobietę, która schroniła się na dachu domu. 48-letni napastnik otworzył wtedy ogień do funkcjonariuszy, podpalił dom i zbiegł z miejsca zdarzenia.

W obławie na napastnika uczestniczyło około 300 funkcjonariuszy.



Hołd zabitym żandarmom oddali prezydent i premier Francji, Emmanuel Macron i Jean Castex. „Naród łączy się w bólu z rodzinami. Aby nas chronić, nasze siły narażają swoje życie. To nasi bohaterowie” – napisał Macron na Twitterze.



„Ta tragedia dotyka nas wszystkich i opłakuje ją cały kraj. Dzielę ból ich bliskich i towarzyszy broni; zapewniam ich o moim niezachwianym wsparciu" – dodał Castex.