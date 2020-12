Scheuring-Wielgus się przestraszyła? Nagła zmiana narracji ws. Kościoła

– Należę do wspólnoty Kościoła katolickiego. Mam prawo do kościoła wejść – powtarza od dwóch dni jak mantrę posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. To jej linia obrony po tym, jak wtargnęła do świątyni i zakłóciła mszę świętą, a prokuratura ujawniła, że chce jej postawić zarzuty zagrożone karą do dwóch lat więzienia. Co o Kościele posłanka mówiła do tej pory? Chwaliła się, że odeszła ze wspólnoty katolickiej i deklarowała: „Od 14. roku życia nie chodzę do kościoła”.

Joanna Scheuring-Wielgus to jedna z głównych twarzy walki z polskim Kościołem. – Nie wierzę w Boga od 14. roku życia. Jak miałam 14 lat, zdecydowałam, że nie będę chodziła do Kościoła, ponieważ uważam, że to jest oszustwo – tłumaczyła w przeszłości w rozmowie z „Super Expressem”. Zaznaczała, że jest „jakaś energia, która nas prowadzi”, ale Boga nie ma, dlatego odeszła z Kościoła katolickiego i trwa w tym postanowieniu”.



Scheuring-Wielgus konsekwentnie namawiała też Polaków, by oficjalnie dokonywali aktu apostazji – porzucenia wiary religijnej. W tym celu promowała m.in. otwartą przez polityków Lewicy stronę, na której zapisać się mogą polscy apostaci.



– Dzięki temu możemy zaobserwować falę odejść od Kościoła – podkreślała. „#Apostazja challenge” – brzmiał napis na trzymanej przez nią kartce. – Odpalamy licznik apostazji – apelowała w nagraniu, które udostępniała w sieci.



W wywiadzie z Onetem deklarowała, że nigdy nie zapisała synów na lekcje religii.





„Koledzy zazdrościli moim synom, że nie chodzą na religię”

Long, long time ago, był bardzo fajny program Więc Jak.

I w jednym z odcinków Pani Joanna Scheuring-Wielgus została zapytana:

- Czy wierzy Pani w Boga?

Posłuchajmy odpowiedzi i rozmowy na temat jej wiary, w kontekście dzisiejszej wypowiedzi dla RP

-Należę do wspólnoty Kościoła... pic.twitter.com/MMu9N8W8CV — PikuśPOL ���� ‏�� (@pikus_pol) December 22, 2020

Komunikat prokuratury i zmiana narracji

– Moi synowie nigdy na religię nie chodzili i ich koledzy im zawsze zazdrościli tego – podkreślała. Joanna Scheuring-Wielgus dodawała, że tylko najstarszy z jej synów przyjmował kiedykolwiek Komunię świętą, ale później ocenił, że nie widzi w tym sensu.– To nas z mężem otrzeźwiło.– relacjonowała tłumacząc, że kolejni synowie już u pierwszej komunii św. nie byli.

W ostatni poniedziałek nagle pojawiła się informacja o tym, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek o uchylenie immunitetu posłance Joannie Scheuring-Wielgus. Okazało się, że prokuratura chce postawić jej „zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych”.



Wniosek został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a wielu polityków otwarcie zadeklarowało, że poprą inicjatywę. Ich zdaniem Scheuring-Wielgus, która 25 października podczas mszy świętej weszła do kościoła św. Jakuba Apostoła i stanęła przed ołtarzem z banerem: „Kobieto, sama umiesz decydować”, dopuściła się złamania prawa. Oceniają, że protestowanie w ramach Strajku Kobiet akurat w świątyni było nieodpowiednie i mogło naruszyć prawa zgromadzonych tam wiernych.



Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że po zakłóceniu mszy do toruńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie. Za czyny objęte zarzutami, które śledczy zamierzają postawić posłance, grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują pic.twitter.com/aXCqBWMxNe — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 25, 2020

Scheuring-Wielgus: Należę do wspólnoty Kościoła katolickiego

Od dwóch dni w kolejnych wywiadach Joanna Scheuring-Wielgus podkreśla, że jako osoba wierząca ma prawo chodzić do kościoła.

– Ja należę do wspólnoty Kościoła katolickiego cały czas jeszcze. Jako członkini tej wspólnoty mam prawo do tego kościoła wejść, kiedy chcę – mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.



Z kolei w rozmowie z wp.pl tłumaczyła: „Weszłam do kościoła z moim mężem, z którym 17 lat temu w kościele św. Jakuba wzięliśmy ślub”. Przekonywała, że również i tym razem byli tam „w ciszy i w skupieniu”. Tłumaczyła, że w ramach Strajku Kobiet wiele osób wchodziło do polskich kościołów i nie była ona jedyna.



– Ja też należę do Kościoła katolickiego. Jestem w tej wspólnocie i tak jak każdy, kto jest w tej wspólnocie, mam prawo wyrazić swoją opinię i powiedzieć, co o tej wspólnocie myślę – mówiła.





„Posłanka jest wierząca”

źródło: Portal tvp.info

W podobnym tonie koleżanki bronią politycy z Lewicy. Na antenie TVP Info senator Wojciech Konieczny wskazywał, że jako osoba należąca do Kościoła Katolickiego, Joanna Scheuring-Wielgus ma prawo przychodzić do kościoła.– zaznaczał przewodniczący rady naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.Przypomnijmy, że artykuł 196 Kodeksu karnego mówi, iż „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”Z kolei artykuł 195 Kodeksu karnego brzmi: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”