Mało kalorii, dużo kolagenu. Dietetyk o zaletach karpia

Wśród ryb karp przoduje, jeśli chodzi o zawartość kolagenu, jest też lekkostrawny – inne produkty zwierzęce o dużej zawartości kolagenu zwykle są ciężkostrawne – mówi technolog żywności dr hab. inż. Joanna Tkaczewska. Na dodatek tłuszcze zawarte w tej rybie wpływają pozytywnie na odchudzanie.

Karpia, tradycyjnie goszczącego na polskich wigilijnych stołach, wśród ryb wyróżnia nie tylko łatwostrawne białko oraz kolagen , ważny dla zdrowych stawów i dla skóry, ale też brak metali ciężkich.



– To ryba słodkowodna, producenci mają wpływ na to, czym jest żywiony. Środowiskowych zagrożeń nie ma, bo hodowle są pod kontrolą weterynarza – powiedziała Joanna Tkaczewska, która jest też dietetyczką. Jak podkreśliła, najwyższej jakości są ryby kupione u hodowcy.



Pytania o apele obrońców zwierząt, aby nie kupować żywych karpi, odpowiedziała: „Nie jestem przeciwniczką obrońców zwierząt, ale karp to ryba hodowlana, karmiona z myślą o konsumentach. Nie mówię, żeby kupować żywe karpie, ale żeby kupować świeże ”.





Lepiej upiec niż usmażyć

W ocenie technolog żywności, karp ma więcej zdrowotnych właściwości, jeśli jest upieczony w piekarniku, a nie usmażony w głębokim tłuszczu.

Jest stosunkowo niskokaloryczny – w 100 gramach jest ok. 100 kalorii . – Osoby próbujące schudnąć nie powinny się obawiać karpia, bo tłuszcze w nim zawarte wpływają pozytywnie na odchudzanie – powiedziała dietetyk.



Jak wyjaśniła, białko i tłuszcz, podstawowe składniki mięsa tej ryby, są wykorzystywane przez organizm jako materiał budulcowy, źródło energii i czynniki regulujące procesy metaboliczne.



Zwróciła też uwagę, że białko karpia może zastąpić wołowe czy wieprzowe, a dzięki temu, że jest lekkostrawne, można je spożywać w chorobach układu pokarmowego.



Pomaga na mózg, wzrok i depresję

Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 m.in. chronią serce i układ krążenia, obniżają poziom złego cholesterolu, działają przeciwnowotworowo, warunkują pracę układu nerwowego – pozytywnie wpływają na mózg, wzrok, chronią przed depresją.

W Wigilię na polskich stołach gości karp, ale nie jest to reguła – niektórzy wybierają inne ryby.



– Wszystkie ryby i owoce morza są dobrym źródłem białka i niezbędnych aminokwasów, mikro- i makroelementów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – podkreśliła technolog żywności.



Zgodnie z badaniami dzieci matek, którym od 18. tygodnia ciąży do trzech miesięcy po porodzie podawano olej z wątroby dorsza, cechowały się lepszym rozwojem umysłowym, np. lepszymi zdolnościami wysławiania się.



Zgodnie z zaleceniami dietetyków ryby powinno się spożywać co najmniej dwa razy w tygodniu. Najwięcej tłuszczy omega-3 mają tłuste ryby morskie.

