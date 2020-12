Immunitet Scheuring-Wielgus. Minister: Lewica praworządność ma za nic

Wszyscy widzieliśmy, że pani Scheuring-Wielgus naruszała i zakłócała obrzęd religijny, mszę świętą, w sposób absolutnie bezczelny. To są rzeczy, które są karalne w polskich przepisach prawa – ocenił w programie „#Jedziemy” minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji został m.in. zapytany o wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Prokuratura chce postawić jej zarzuty „złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych”.



– To jest normalne działanie w granicach praworządności i państwo prawa tak powinno funkcjonować. Jeśli ktoś uporczywie coś takiego robi, to narusza przepisy prawa – ocenił Czarnek, dodając, że do prokuratury w tej sprawie wpłynęło mnóstwo zgłoszeń. – Prokuratura musi na te zgłoszenia reagować – podkreślił minister.



– Jeśli jest przepis prawa i obowiązuje, to musi być przestrzegany. Przez panią Scheuring-Wielgus nie był przestrzegany, bo wszyscy to widzieli. Widzieliśmy, że naruszała i zakłócała obrzęd religijny, mszę świętą, w sposób absolutnie bezczelny. To są rzeczy, które są karalne w polskich przepisach prawa – zaznaczył.



Według Czarnka prokuratura w takich sytuacjach „musi po prostu działać”.



– A jeśli Lewica nie chce, żeby prokuratura działała na podstawie przepisów prawa, to kolejny dowód na to, że praworządność ma za nic – wskazał. – Należy się wystrzegać rządów tych panów i pań, bo oni rzeczywiście doprowadzą do totalitaryzmu w Polsce i zamienią państwo praworządne i państwo prawa, którym jesteśmy, na państwo totalitarne – dodał.



