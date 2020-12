Maski nie wystarczą w ochronie przed koronawirusem, jeśli stoisz za blisko

Większość materiałów, z których wykonane są maseczki, zatrzymuje krople wyrzucane przy kichaniu lub w czasie kaszlu. Jednak przy odległości mniejszej od 1,8 metra niewielkie ilości cieczy z wirusami mogą dotrzeć do drugiej osoby, jeśli ktoś np. wielokrotnie kichnie.

Samo noszenie maseczek może nie wystarczyć do ochrony przed COVID–19 – twierdzą badacze z New Mexico State University.



„Maska z pewnością pomaga, ale jeśli ludzie znajdują się bardzo blisko siebie, nadal istnieje szansa przeniesienia czy złapania wirusa. Nie tylko maski pomagają. Potrzebny jest także społeczny dystans” – mówi prof. Krishna Kota, jeden z autorów publikacji, która ukazała się w piśmie „Physics of Fluids”.



Badacze zbudowali urządzenie, które imituje kichanie i kaszel człowieka. Sprzężony z nim system laserów i kamer pozwala natomiast obserwować wyrzucane przez maszynę kropelki.



Z pomocą wynalazku naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym sprawdzili skuteczność różnych typów masek – ze zwykłej tkaniny, z takiego samego, lecz podwójnego materiału, z podwójnej zwyczajnej i mokrej tkaniny, maskę chirurgiczną oraz maskę N–95 o jakości medycznej.

Każda z masek zatrzymywała większość kropel. Najsłabsza, ze zwykłej tkaniny, przepuszczała tylko 3,6 proc. kropel, a N–95 praktycznie zero.



Badanie nie uwzględniło nieszczelności wynikających np. z niewłaściwego założenia maseczki. Jednak, jak twierdzą naukowcy, przy odległości poniżej 1,8 metra nawet przy noszeniu maseczki niewielkie ilości cieczy z wirusami mogą dotrzeć do drugiej osoby, jeśli ktoś wielokrotnie kichnie.



Pojedyncze kichnięcie może oznaczać wyrzucenie 200 mln cząstek wirusa – twierdzą naukowcy; zależy to od tego, jak bardzo ktoś jest chory.



„Noszenie maseczki zapewni znaczącą, ale nie całkowitą ochronę przez zmniejszenie liczby wyrzucanych w czasie kichnięcia czy kaszlu kropel, które w innym wypadku dostałyby się do osoby bez maseczki. Trzeba być jednak uważnym, aby unikać kontaktu twarzą w twarz, kiedy tylko to możliwe” – podkreśla badacz.