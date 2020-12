Tragiczny wypadek na Pomorzu. Zginęło dwóch nastolatków, ranni strażacy

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Borzytuchom (woj. pomorskie). Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 17 i 19 lat. Na miejscu doszło też do zderzenia wozów straży pożarnej. Ucierpiało dwóch strażaków.

Do wypadku doszło około godziny 21 na drodze wojewódzkiej nr 209 w okolicach miejscowości Borzytuchom. Samochód osobowy zderzył się z samochodem terenowym.



– Samochód osobowy był poza drogą na dachu, w nim znajdowały się dwie uwięzione osoby. Podróżujący samochodem terenowym stał na drodze, kierowca był przytomny i bez urazów – relacjonuje w rozmowie z portalem tvp.info bryg. Krzysztof Rychter, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim.



Jak dodał, na miejscu zginęło dwóch mężczyzn, którzy jechali osobówką. Mieli 17 i 19 lat.

Wczorajszy tragiczny wypadek na DW 209 pod miejscowością Borzytuchom (pomorskie, powiat bytowski). pic.twitter.com/hxQCcfyOcU — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) December 23, 2020

Tragedia na Pomorzu (fot. remiza.pl)

Na miejscu zdarzenia doszło też do wypadku z udziałem wozów strażackich. – Na miejsce dojechał zastęp jednostki OSP Borzytuchom i przystąpił do działań. Kiedy przystępowali, nadjechał drugi samochód z tej jednostki i uderzył w tył pojazdu pożarniczego – dodaje Rychter.Obaj trafili do szpitala, jeden z nich został już wypisany.

Zniszczony wóz strażacki (fot. Remiza.pl)