Ratusz wiedział o stanie rurociągów pod Wisłą na długo przed awariami

Dwa lata przed pierwszą awarią kolektorów pod dnem Wisły do oczyszczalni „Czajka” stołeczne MPWiK zauważyło niepokojące sygnały o stanie rurociągów w mieście. Rok później i 13 miesięcy przed awarią urzędnicy otrzymali do ręki szczegółową ekspertyzę Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Politechniki Warszawskiej. Wynikało z niego jasno, że rury w wielu miejscach się sypią. Dokument utajniono. Teraz do jego treści dotarła Wirtualna Polska.

Pierwsza awaria „Czajki” nastąpiła pod koniec sierpnia 2019 r., druga – niemal dokładnie rok później, jesienią 2020 r.



W obu przypadkach pomoc w kryzysowej sytuacji stolicy oferował rząd i wojsko. Żołnierze dwukrotnie zapewnili most pontonowy na Wiśle, na którym położyli tymczasowy rurociąg .



Na naprawę wydano dziesiątki milionów złotych, tymczasem mimo nowego przewiertu pod dnem rzeki, z kolektora burzowego przy ul. Farysa znów wypływają nieczystości do Wisły .



O problemach i zagrożeniu warszawscy urzędnicy i spółka kanalizacyjna wiedzieli już od dawna. WP dotarła do ekspertyzy zamówionej dwa lata przed pierwszą awarią kolektora oczyszczalni „Czajka”.

#AwariaCzajka Po dokonaniu zestawienia #WodyPolskie informują, że MPWiK wczoraj od godziny 14 do 24 zrzucił łącznie 91 151 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły. #wieszwiecej — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) December 23, 2020

Alarmująca ekspertyza z badań kolektorów

Dokumentoddano w ręce MPWiK w lipcu 2018 r. Wnioski nie były uspokajające – wręcz przeciwnie.Naukowcy alarmowali w nim, że najważniejsze miejskie kolektory ulegają przyspieszonej degradacji i należy podjąć działania naprawcze. Żywotność rurociągów oszacowali na 15-17 lat, zamiast minimum 50 – co utrzymywali producenci, a za nimi ratusz i miejska spółka.Kluczowy problem to materiał GRP – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, który z powodu hydrolizy (procesów chemicznych między ściekami a materiałem) sypiał się i odpadał. Jednocześnie drastycznie spadała przepustowość rurociągów.

Po latach w rurach wytwarzają się także inne substancje, w tym glikol, agresywny w kontakcie z gumowymi uszczelkami , które łączą poszczególne sekcje kolektora – wskazywali naukowcy.



Innym problemem był fakt, że mimo wątpliwości materiał GRP stosuje się do dziś na kolejnych budowach kanalizacyjnych w Warszawie , np. w rurociągach ciśnieniowych wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy . Degradację GRP zauważono w jednym z kolektorów już po 24 miesiącach inwestycji.





Warszawski ratusz wiedział o problemie z kolektorami

Wnioski ekspertów? Należy odizolować ścianki kolektorów od przepływających ścieków.Co ciekawe, oprócz trzech kolektorów, które były przedmiotem badania ekspertów z Politechniki Warszawskiej, badany miał być także wadliwy (jak się później okazało) przesył do oczyszczalni „Czajka”. Zamawiający – MPWiK – ograniczył jednak zakres ekspertyzy.w odpowiedzi na pytania WP zapewnia, że „analiza nie pozostała bez konsekwencji”. Co zrobiono? Jak czytamy, od wykonawców inwestycji…i dostarczenia próbek materiałów do badań. Zaprzestano też stosowania „jednego z rodzajów rur GRP”.

Ekspertyzę w 2019 r. utajniono, nadając jej klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa . Wcześniej zapoznali się z nią tylko urzędnicy z warszawskiego ratusza.



Jej treść zna także Prokuratura Regionalna w Warszawie, która w sprawie awarii „Czajki” prowadzi teraz śledztwo, a konkluzje z ekspertyzy są jego ważnym elementem.





Odtajnią ekspertyzę?

źródło: wp.pl

Sprawa o odtajnienie ekspertyzy toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wcześniej MPWiK przegrało w niższej instancji, jednak złożyło odwołanie.. To problem materiału wykorzystywanego od 20 lat w całej Polsce – cytuje WP osobę pracującą w branży od wielu lat.„Stołeczny ratusz nie odpowiedział na pytania, co miejscy urzędnicy zrobili z ekspertyzą i jakie miała znaczenie dla podejmowanych działań i długofalowych planów miasta. Odesłał nas do MPWiK” – zaznacza portal.