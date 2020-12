Czarnek o ideologii gender: To marksizm. Walka klas została zastąpiona walką płci

Oni dokładnie wiedzą, że hołdowanie głupocie nie wytrzymuje próby dyskusji na racjonalne argumenty. To jest marksizm w czystej postaci, walka klas została zastąpiona walką płci – powiedział w programie „#Jedziemy” minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek w TVP Info był pytany o tzw. gender studies. Jak wskazał, „nauka to poszukiwanie prawdy”.



– Ale rozważania np. na temat cis płciowości nie ma nic wspólnego z nauką, to głupota w czystej postaci; nie można nazwać hołdowania głupocie jakąkolwiek nauką. Nauka to poszukiwanie prawdy, a prawda to jest dobro – mówił polityk.



Jak dodał, „nie ma dwóch rzeczywistości, jest tylko jedna”. – Mamy prawdę i dobro, a z drugiej strony fałsz i głupotę – powiedział. Odnosząc się jeszcze do gender studies, mówił, że po to chce wprowadzić tzw. pakiet wolności akademickiej, by dyskutować na argumenty”.



– W dyskusji na argumenty rozumu oni nie mają szans, ich retoryka nie wytrzymuje próby przez pięć minut, dlatego są przeciwnikami wolności akademickiej – zaznaczył Czarnek.



– Jeżeli ktoś mówi, że w związkach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w heteroseksualnych, to jego teza nie wytrzymuje żadnej próby przeciwstawiania się argumentowi rozumu, dlatego wyklucza się debaty akademickie o tematyce konserwatywnej czy chrześcijańskiej, pociąga się do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby w świecie nauki, które wygłaszają osądy konserwatywne; robi się to, żeby zastraszyć całą resztę – oznajmił.



Na koniec wskazał, że zwolennicy ideologii gender „dokładnie wiedzą, że hołdowanie głupocie nie wytrzymuje próby na racjonalne argumenty”. – To jest marksizm w czystej postaci, ale tutaj walka klas została zastąpiona walką płci – powiedział.

