Szczepionka na koronawirusa: są już ulotki po polsku

Komisja Europejska opublikowała polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciwko COVID-19 – przekazał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

To pierwsza szczepionka na Covid-19 dopuszczona do obrotu w UE. Decyzja jest konsekwencją zaleceń Europejskiej Agencji Leków (EMA), która zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki Pfizer i BioNTech przeciw Covid-19.



Jak przekazał we wtorek na Twitterze Grzegorz Cessak, Komisja Europejska opublikowała polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciwko COVID-19 Comirnaty firmy Pfizer/Biontech po weryfikacji ekspertów.



Dokument liczący 34 strony jest dostępny TU .

Skład i dawkowanie

„Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2” – napisano w informacji.Ponadto opisano w nim m.in., przeciwwskazania, specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, wpływ na płodność, ciążę i laktację, na zdolność prowadzenia pojazdów, właściwości farmakologiczne i specjalne środki ostrożności podczas przechowywania.

Osobną część dokumentu stanowi ulotka dla pacjenta. W tej części znajdziemy informację, co to jest szczepionka Comirnaty i w jakim celu się ją stosuje, co należy wiedzieć przed jej przyjęciem, kiedy jej nie podawać.



„Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki , cykl dwóch dawek Comirnaty może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które go otrzymały; nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać” – napisano w dokumencie.





Przeciwwskazania

Z ulotki wynika, że:należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta; jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko – powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed otrzymaniem tej szczepionki; mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów; szczepionka jest wolna od potasu i od sodu.Poinformowano także, że

W punkcie dotyczącym działań niepożądanych wymieniono m.in. ból głowy, ból mięśni, ból stawów, dreszcze i gorączkę, a także zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia i nudności. Rzadziej mogą to być m.in. bezsenność (1 na 100 osób), przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego (1 na 1000 osób) i ciężka reakcja alergiczna (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).





Środki ostrożności

Ulotka zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności, czyli m.in. co należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką (jeśli np. pacjent ma osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby lub ma problem z krzepnięciem krwi).

„Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do »krajowego systemu zgłaszania« wymienionego w załączniku V oraz podać numer serii/Lot, jeśli jest dostępny. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku” – napisano.



W dalszej części ulotki są także informacje dotyczące tego, jak przechowywać szczepionkę, jaka jest zawartość opakowania, instrukcje dotyczącą postępowania ze szczepionką i jak usunąć jej resztki.

