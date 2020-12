Pierwsza gwiazdka w Wigilię. Szukając jej na niebie, będzie można się nabrać

Zgodnie z tradycją, wiele osób wypatruje pierwszej gwiazdki na niebie, aby rozpocząć wigilijną wieczerzę. W tym roku pierwszy „jasny sygnał” otrzymaliśmy już dzięki wielkiej koniunkcji Saturna i Jowisza przed kilkoma dniami. Także w samą Wigilię o miano „pierwszej” z rzeczywistymi gwiazdami będą rywalizować jasne planety, m.in. Mars. Gdzie szukać pierwszej gwiazdki?

24 grudnia zachód Słońca nastąpi o godz. 15.26. To oznacza, że około godz. 16 albo nieco później możemy zacząć wypatrywać „pierwszej gwiazdki”. Moment zachodu Słońca może się różnić do około 20 minut, w zależności od tego, w jakiej części Polski się znajdujemy.



Pierwsza gwiazdka może… nie być gwiazdą

Teraz na niebie widoczne są jasne planety i mają one blask nieco większy niż najjaśniejsze gwiazdy .



W ubiegłym roku w Wigilię niezwykle jasno błyszczała Wenus, ale teraz nie dostrzeżemy jej wieczorem, gdyż świeci nad ranem jako tzw. Gwiazda Poranna. Wśród obiektów wieczornych najjaśniej po Księżycu świeci teraz Jowisz, ale będzie znajdował się bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzontem, co utrudni jego dostrzeżenie, jeśli horyzont przesłaniają nam budynki lub drzewa. Bardzo blisko Jowisza, ale słabiej, świeci Saturn.



Gwiazdą Wigilii będzie Mars

Zdecydowanie łatwiej powinno dać się odszukać Marsa, świecącego względnie wysoko nad południowo-wschodnim horyzontem. Tuż obok Marsa widoczny będzie Księżyc zbliżający się do pełni. #wieszwiecejPolub nas dostrzeżemy wysoko Wegę z gwiazdozbioru Lutni , a w przypadku spoglądania na północno-wschodnią część nieboskłonu, jako pierwsza naszym oczom ukaże się Kapella z konstelacji Woźnicy.

Inne jasne gwiazdy, które będą się stopniowo ukazywać, to Altair i Deneb (tworzące z Wegą duży trójkąt na niebie), czy Aldebaran.





Syriusz – najjaśniejszy punkt na niebie

źródło: pap

Gdy niebo już się bardziej ściemni, ok. godz. 17, możemyinne ciekawe elementy nocnego nieba. Nad północnym horyzontem zobaczymy Wielki Wóz, który jest fragmentem gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Jego dwie tylne gwiazdy pomagają w odszukaniuTrzeba odłożyć w górę linię pięć razy dłuższą niż dystans między tymi gwiazdami, a trafimy na Gwiazdę Polarną. Mały Wóz to jakby odwrócona wersja Wielkiego Wozu.Innym łatwo rozpoznawalnym gwiazdozbiorem jest– trzeba wypatrywać wysoko na niebie gwiazd układających się w literę „W” (albo „M”, jak ktoś woli). Z kolei po godz. 19 w całości nad wschodnim horyzontem będzie widoczny gwiazdozbiór Oriona, przypominając symboliczną sylwetkę człowieka, z charakterystycznym ułożeniem trzech gwiazd w jednej linii (tzw. Pas Oriona). Gdy poczekamy do godz. 21 i przedłużymy tę linię w dół, to natrafimy na