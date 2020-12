Szef rządu o tradycjach rodzinnych świąt. „Premierem jest wtedy ktoś inny”

W naszym domu w święta Bożego Narodzenia premierem jest moja żona. Ja i dzieci jesteśmy posłusznymi wykonawcami poleceń – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” premier Mateusz Morawiecki. „Tegoroczne święta będą dla wielu z nas trudne. Tak samo jak miliony Polaków, w te święta nie zobaczę wielu bliskich” – wyznał.

„Często, szczególnie w dzieciństwie, mówiliśmy o magii świąt. Dziś, po latach, zdaję sobie sprawę, że to nie była magia, ale miłość moich rodziców . To właśnie ona wypełniała nasz drewniany domek na wsi, wybudowany przez mojego ojca, w którym spędzaliśmy święta” – opowiadał premier Mateusz Morawiecki. „Często wracam do tego czasu we wspomnieniach” – przyznał szef rządu.



„Pamiętam, że wychodziliśmy z ojcem do lasu po choinkę, za zgodą leśniczego, oczywiście” – wspomina premier.



„Najpierw drzewko ścinał tata, ja asystowałem, ale kiedy byłem starszy, role się odwróciły. Potem stroiliśmy je wspólnie całą rodziną. Zawieszaliśmy bombki, cukierki, światełka. Pierniki piekliśmy zawczasu – czasami dotrwały do świąt, innym razem nie” – mówi premier.



„Wigilia była tradycyjna – wschodnia, z terenów mojej mamy, a więc karp, kutia, barszcz z uszkami. 12 potraw, które jako dzieci skrzętnie liczyliśmy. Do stołu siadała cała rodzina. Zawsze jedno miejsce pozostawialiśmy wolne dla niespodziewanego gościa. Część z tych tradycji pozostała w naszym domu do dziś” – podkreśla premier.



„Przede wszystkim prezenty wręczamy sobie nie w Wigilię , ale rano w Boże Narodzenie. Pamiętam, że kiedyś jako dziecko otrzymałem pięć tomów przygód Sokolego Oka autorstwa Jamesa Coopera i te pięć tomów pochłonąłem w czasie świąt” – opowiada premier Morawiecki. „Dzisiaj również książki są zawsze u nas w domu trafionym prezentem” – zaznacza.

źródło: se.pl, pap

