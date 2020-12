W Wigilię sklepy otwarte krócej. Jest też ważna zmiana dla seniorów

Po trzech niedzielach handlowych w grudniu pierwszym dniem, gdy sklepy będą zamknięte, będzie Boże Narodzenie. Wcześniej jednak, 24 grudnia, dużo wcześniej placówki handlowe zamkną swoje drzwi. W Wigilię, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wyjątkowo nie będą obowiązywały godziny dla seniorów. Największe sieci już poinformowały, do której godziny będzie można zrobić zakupy.

W czasie pandemii przywykliśmy już, że w godzinach od 10 do 12 zakupy w sklepach spożywczych, aptekach czy drogeriach mogą robić tylko osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniorów wprowadzono, by mogli osobiście kupić najpotrzebniejsze produkty, jednocześnie jak najmniej narażając się na potencjalny kontakt z wirusem.





Wigilia a godziny dla seniorów

Godziny otwarcia sklepów 24 grudnia

W Wigilię. Oznacza to, że między godz. 10 a 12 zakupy będą mogli zrobić wszyscy klienci. Jednak do czasu.Zgodnie z decyzją rząduniż zwykle – maksymalnie do godziny 14.W ostatni dzień na zrobienie świątecznych zakupów duże sieci handlowe zdecydowały o jeszcze wcześniejszym zamknięciu swoichi będą otwarte:• Biedronka: w godz. 6-13;• Lidl: w godz. 6-13;• Kaufland: w godz. 6-13;• Carrefour: w godz. 6:30-13.25 grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, będzie pierwszym dniem – po– gdy sklepy w Polsce będą zamknięte. Nieczynne będą również w niedzielę 27 grudnia.