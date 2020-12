Atak we Francji. Nie żyje kilku policjantów

Trzech policjantów zostało zastrzelonych, a jeden został ranny w strzelaninie, do jakiej doszło w środkowej części Francji – poinformowała agencja AFP, powołując się na tamtejszą prokuraturę.

Jak podaje agencja Reutera, informację o śmierci policjantów potwierdziła francuska policja. Do zdarzenia doszło w departamencie Puy-de-Dome.



Funkcjonariusze interweniowali z powodu doniesienia o przemocy domowej. Kiedy przybyli na miejsce, 48-letni napastnik otworzył do nich ogień.



Zabił trzech funkcjonariuszy, czwartego postrzelił w nogę. Policjant trafił do szpitala. Sprawca podpalił też dom. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej.



Kobieta, która wezwała policję jest bezpieczna.



