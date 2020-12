Koronakryzys. Pomoc dla LOT-u „jest uzasadniona”

Pomoc dla LOT jest uzasadniona, bo firma przed pandemią była rentowna i rozwijała się – uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W jego opinii wypłata pierwszej transzy z 1,8 mld zł pożyczki nastąpi do końca tego roku, 900 mln zł z drugiej transzy w pierwszym kwartale 2021 r.

– Zgoda Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla LOT-u oznacza, że wypłacimy spółce 1,8 mld zł pożyczki w dwóch transzach. Wypłata pierwszej transzy w wysokości 900 mln zł nastąpi jeszcze w tym roku, druga transza trafi do przewoźnika w I kwartale 2021 r. – powiedział szef PFR.



Dodał, że w środę Fundusz przeprowadzi emisję obligacji siedmioletnich na kwotę 900 mln zł na ten cel.



Jak wskazał, niewątpliwe jest to duża operacja, bo jednocześnie rząd podnosi kapitał PLL LOT – Wszystko się wydarzy w części jeszcze przed świętami i sylwestrem, ale zdążymy – zapewnił. – Jesteśmy przygotowani do tego, właściwie czekaliśmy tylko na tą zgodę KE – wyjaśnił.



Jak podkreślił, ta pomoc pomoże przewoźnikowi przejść bezpiecznie przez pandemię. – Zakładając, że pandemia się cofnie, a ożywienie na rynku lotniczym nastąpi już w 2022 r., a 2023 takie wyraźne, to firma ma potencjał, aby się stabilnie rozwijać – wskazał.



Dodał, że ważnym jest też fakt, że przed pandemią LOT był zdrową firmą, rentowną i dobrze się rozwijał, więc to uzasadnia tego typu pomoc, bo linie lotnicze ewidentnie są poszkodowane na skutek koronakryzysu.

Program wsparcia

W piątek opublikowany został projektu uchwały Rady Ministrów ws. programu wsparcia dla polskiego przewoźnika lotniczego. Pomoc ma mieć formę pożyczki oraz dokapitalizowania spółki.. W tym drugim przypadku – jak podkreślono – chodzi o to, by wysokość pomocy nie przekroczyła równowartości 250 mln euro.„Celem pomocy jest zapewnienie płynności, rentowności i przywrócenie struktury kapitałowej PLL LOT sprzed epidemii” – podano w uzasadnieniu.Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa – poinformowała w komunikacie KE. Dodała, że środki obejmująoraz zastrzyk kapitałowy w wysokości około 250 mln euro (około 1,1 mld zł). Zaznaczono, że środki zostały zatwierdzone na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła, że LOT odgrywa kluczową rolę dla sieci połączeń i gospodarki Polski.