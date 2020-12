„Pryncypialne stanowisko”. Tunezja o normalizacji stosunków z Izraelem

Tunezja nie jest zainteresowana nawiązywaniem stosunków dyplomatycznych z Izraelem – poinformowało tunezyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podkreślono, że na stanowisko Tunisu nie wpłyną żadne zmiany na arenie międzynarodowej.

Stanowisko Tunezji obala spekulacje, że kraj ten będzie ostatnim, który nawiąże relacje dyplomatyczne z Izraelem za kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa . Wcześniej Biały Dom doprowadził do normalizacji stosunków Izraela z czterema państwami arabskimi – Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnen, Sudanem i Marokiem.



„Tunezja szanuje suwerenne stanowiska innych krajów, ale jednocześnie potwierdza, że ​​jej stanowisko jest pryncypialne, a zmiany na scenie międzynarodowej nigdy go nie zmienią” – oświadczył resort spraw zagranicznych w Tunisie.



Według dziennika „New York Times” Tunezja i Oman miały być kolejnym krajami regionu, które unormalizują stosunki z Izraelem.



Pod koniec października Donald Trump zapowiedział, że w najbliższym czasie jeszcze co najmniej pięć państw arabskich uzgodni umowy o normalizacji stosunków z Izraelem . Prezydent USA oznajmił, że jednym z tych krajów być może będzie Arabia Saudyjska, ale Rijad wysyła jasne sygnały, że nie jest gotowy na normalizację stosunków z Izraelem.

