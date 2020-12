Biden: W walce z epidemią najciemniejsze dni jeszcze przed nami

W walce z koronawirusem „najciemniejsze dni” jeszcze przed nami – ostrzegł amerykański prezydent elekt Joe Biden. Przegłosowany dzień wcześniej przez Kongres pakiet gospodarczy na czas epidemii nazwał „pierwszym krokiem” i zapowiedział kolejny w przyszłym roku.

W poniedziałek amerykański Kongres przegłosował pierwszy od marca pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Suma przewidzianego w nim federalnego czasowego wsparcia przekracza 900 miliardów dolarów, z czego około jedna trzecia zostanie przekazana małym firmom. Pakiet zwiększa na 11 tygodni kwotę zasiłków dla bezrobotnych i gwarantuje bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 600 dolarów dla większości Amerykanów.



Zdaniem Bidena pakiet to dobry „pierwszy krok”. Jednocześnie prezydent elekt – podobnie jak negocjatorzy Demokratów w Kongresie – uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie.





Proces szczepień

źródło: pap

78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesunie lekceważyć epidemii koronawirusa. – Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko COVID-19 są przed nami, a nie za nami – stwierdził Biden.Przyszły przywódca USA odniósł się również do ujawnionego w grudniu ataku hakerskiego na amerykańskie instytucje rządowe. Sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że wygląda na to, iż za atakiem na bezprecedensową skalą stoją Rosjanie. – Atak wydarzył się podczas warty, gdy on nie patrzył – ocenił Biden.– To śmiertelne zagrożenie, które trwa. Nie widzę dowodów, by był to (atak) pod kontrolą, nie widziałem ich i nie słyszałem o nich.o wielu sprawach nawet nas nie informuje – dodał prezydent elekt.To kolejny już w USA sygnał ze strony obozu Demokratów o braku komunikacji z Departamentem Obrony w okresie przejściowym przed zaplanowaną na 20 stycznia prezydencką inauguracją.