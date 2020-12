Koronawirus. Francja przywróciła możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii

O północy Francja częściowo przywróciła możliwość wjazdu na swoje terytorium z Wielkiej Brytanii – poinformował francuski rząd. Warunkiem koniecznym jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Możliwość wjazdu dotyczy obywateli Francji i pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ich współmałżonków i dzieci, rezydentów Francji i pozostałych państw EOG. Mogą także wjechać do kraju osoby – niezależnie od narodowości – odbywające niezbędne podróże, w tym personel medyczny walczący z COVID-19.



Wjazd jest też możliwy dla osób zajmujących się międzynarodowym transportem towarów, załóg kutrów rybackich, kierowców autobusów i pociągów. Jednak wszyscy będą musieli mieć negatywny wynik testu na koronawirusa , uzyskany w ciągu 72 godzin przed wyjazdem.



Przywrócenie możliwości podróży przez kanał La Manche jest efektem porozumienia, które zawarły rządy Francji i Wielkiej Brytanii. W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin; dotyczyło to ruchu pasażerskiego i transportu towarów .





Będą robić testy

Zgodnie z porozumieniem, władze brytyjskie będą przeprowadzać testy u kierowców ciężarówek mających wjechać do Francji, a w przypadku potwierdzenia u nich obecności wirusa,zaś władze brytyjskie zapewnią im zakwaterowanie. W przypadku kierowców mających wjechać do Wielkiej Brytanii, odpowiedzialna za to będzie Francja.Efektem zamknięcia przezmożliwości wjazdu było powstanie ogromnych korków przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy i wjazd do tunelu pod kanałem La Manche. We wtorek po południuWśród oczekujących na wjazd do Francji jest również wielu polskich kierowców.

Potężne korki

Trzy czwarte kierowców bez maseczek

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Brytyjski minister transportu Grant Shapps powiedział, że testy na obecność koronawirusa wśród kierowców czekających na wjazd do Francji rozpoczną się w środę. Ostrzegł, że rozładowanie korków, które powstały w czasie zamknięcia granicy, może potrwać dwa-trzy dni.– Jestem prawie na końcu kolejki, więc zanim się przeprawię, miną pewnie dwa-trzy dni – podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Dawid, polski kierowca ciężarówki, który utknął w Wielkiej Brytanii. – Byłem święcie przekonany, że najpóźniej w czwartek będę w domu i tam spędzę. Nikt się tego nie spodziewał, że ugrzęznę tuż przed promem – przyznaje.Wskazuje, że kierowcy mogą liczyć na catering, a w przypadku kierowców z Polski także na pomoc rodaków mieszkających w okolicy. Ci– Jedna z Polek przywiozła nam chleb, szynkę i wodę – opowiada kierowca. – Nie głodujemy, mamy co pić – zaznacza.Przyznał, że nie rozumie decyzji, by stłoczyć kierowców z całej Europy na niewielkiej przestrzeni. – Chociażby przy cateringu stoi 30, 40 osób, aTo chyba gorsze, niż gdybyśmy się przeprawili przez kanał, zasłaniając twarz, i pojechali dalej – ocenia kierowca.