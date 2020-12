Orlen, Energa i PGNiG zbudują wspólnie elektrownię gazową

Grupa Orlen pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG – poinformował Orlen. Zaznaczył, że trójstronna umowa daje PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie.

Wskazano, że PKN Orlen i PGNiG zawarły też aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje dostawy gazu do końca 2027 r. (z opcją przedłużenia do końca 2028 r.) dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.



„Grupa Orlen pozyskała partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie PGNiG. Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów” – podano w komunikacie.





Nowa spółka

źródło: pap

W ramach budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazowejMa ona powstać do 30 czerwca 2021 r. po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających jej utworzenie, w tym pozyskaniu zgody odpowiednich organów antymonopolowych.– powiedział prezes PKN OrlenW ocenie prezesa PGNiG Pawła Majewskiego użycie w Ostrołęce gazu zamiast węglai wydatnie zmniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych.W kwietniu tego roku Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju koncern zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika.Następnie Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie w sprawie warunków budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem. We wtorek Enea poinformowała, że rezygnuje z projektu w Ostrołęce.