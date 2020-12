Koronawirus. Francja: szczepienia nie będą obowiązkowe

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji na COVID-19 zmarło 386 chorych; zarejestrowano 11 795 nowych zakażeń. Szczepienia przeciwko koronawirusowi nie będą obowiązkowe – zapewnił minister zdrowia Francji Olivier Veran.

We Francji od początku pandemii na koronawirusa zmarło 61 702 chorych, a zakaziło się 2 490 946 osób – poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).



4,4 proc. wynosi odsetek testów pozytywnych na obecność SARS-CoV-2 – podała SPF, przypominając, że we Francji przeprowadzana jest rekordowa liczba testów. W piątek przeprowadzono ich 500 tys.





We Francji trwa debata nad tym, jak zachęcić obywateli do szczepień. Minister Veran powiedział stacji TF1: „Szczepionka na koronawirusa nie będzie obowiązkowa dla korzystania z komunikacji miejskiej czy restauracji”.. Nad pomysłem zastanawia się jednak część deputowanych partii rządzącej LREM.Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) ogłosił, że wyda w czwartek opinię na tematPfizer-BioNTech. To ostatni etap regulacyjny przed jej zastosowaniem we Francji. Szczepienia mają rozpocząć się w niedzielę w trzech ośrodkach opieki nad seniorami.