Protesty przed Pałacem Prezydenckim w sylwestra. Andrzej Duda zabrał głos

Zapytany o planowane na noc sylwestrową protesty przed Pałacem Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powiedział, że „Polska jest wolnym państwem i w demokracji wolno protestować”. Na antenie Polsat News zaapelował jednak, by w trakcie tych demonstracji przestrzegać reguł ochrony przed koronawirusem.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Nie wiem, czy akurat Nowy Rok i sylwester to dobry czas na protestowanie, ale Polska jest wolnym państwem, w demokracji wolno protestować, to jest dozwolone. Apeluję tylko o to, by przestrzegać reguł ochrony przed koronawirusem, bo to jest bardzo istotne – powiedział prezydent.



– Polska jest wolnym państwem, w demokracji wolno protestować, to jest dozwolone. Apeluję tylko o to, żeby przestrzegać reguł ochrony przed koronawirusem, bo to jest bardzo istotne – a więc maski i inne środki ochronne, zachowanie tzw. dystansu społecznego – dodał.



– Jeżeli ktoś chce protestować to może protestować, natomiast chciałbym, żeby to jednak był czas radości i takiej nadziei. Przede wszystkim nadziei, że następny 2021 rok to będzie rok lepszy niż 2020 – mówił prezydent.





Prezydent o ustawie covidowej

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap, iar

Na uwagę, że według Policji organizowane w ostatnim czasie protesty są nielegalne, ponieważ jest ustawa covidowa i rozporządzenie zakazujące zgromadzeń, Andrzej Duda podkreślił, że zgadza się z tą ustawą, „natomiast życie jest takie, że ludzie się spotkają w różnych celach i pewnie niejedna osoba wyjdzie na ulicę w sylwestra”.– Mam nadzieję, że ludzie będą przestrzegali obowiązujących przepisów, chciałbym, żeby tak było.– dodał.Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.