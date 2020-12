Obywatele UE mogą przyjechać z Wielkiej Brytanii do Francji. Warunkiem wynik testu

Kancelaria premiera Francji Jeana Castexa poinformowała we wtorek wieczorem w komunikacie, że obywatele państw UE mogą wjechać do Francji z Wielkiej Brytanii, jeśli test wykonany nie wcześniej niż przed 72 godzinami nie wykazał u nich zakażenia koronawirusem.

Ponadto pod tym samym warunkiem do Francji mogą ze Zjednoczonego Królestwa wjechać obywatele brytyjscy lub osoby z innych krajów, jeśli krajem ich pobytu jest oficjalnie Francja lub państwo należące do Unii Europejskiej.



Od północy z niedzieli na poniedziałek obowiązuje we Francji 48-godzinny zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Decyzja związana jest z szerzącym się w Wielkiej Brytanii nowym wariantem koronawirusa. Wiele krajów unijnych wprowadziło ograniczenia w ruchu pasażerskim z Wielką Brytanią ze względu na nowy, bardzo zaraźliwy szczep wirusa.



O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii.

