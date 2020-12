Prezydent Duda złożył deklarację w sprawie szczepienia

Prezydent Duda powiedział, że jest gotów się zaszczepić. „Wezmę udział w Narodowym Programie Szczepień” – zadeklarował prezydent RP.

Prezydent, który był gościem Polsat News, został zapytany, czy zaszczepi się publicznie przeciwko COVID-19. – Jestem gotów się zaszczepić, oczywiście i wezmę udział Narodowym Programie Szczepień – deklaruję to jasno i wyraźnie – odpowiedział prezydent.



Jak dodał, „jest tylko kwestia, w jakiej kolejności będą szczepieni ozdrowieńcy”. – Jeżeli będzie tylko taka możliwość, bez odbierania tej szczepionki komuś bardziej potrzebującemu, oczywiście, że się zaszczepię dlatego, że uważam, że tego wymaga w tej sytuacji zdrowy rozsądek – podkreślił Duda.

Prezydent o pomyśle referendum ws. aborcji

Prezydent został zapytany, w jaki sposób uspokoić sytuację społeczną po wyroku Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Duda przypominał, że złożył w Sejmie projekt ustawy pozwalający na dokonanie aborcji w przypadku tzw. wad letalnych płodu. – Ja złożyłem mój projekt, dlatego, że wysłuchałem zdania kobiet - były to zarówno kobiety dojrzałe, jak i bardzo młode dziewczęta. Głosów różnych, pełnych niepokoju. I głosów, które słychać było na ulicy, w spokojnych wypowiedziach, ale także i tych, które docierały do mnie prywatnymi kanałami, czy to w formie listownej – podkreślił prezydent.

Ocenił, że jego propozycja stanowi „swoisty kompromis”.



– Wychodziłem z założenia, że jako prezydent muszę szukać takiego rozwiązania, które chroni najważniejsze dobra. Te dwa najważniejsze dobra to z jednej strony życie i zdrowie kobiety, z drugiej strony jest to życie i zdrowie dziecko – mówił Duda.



Prezydent został również zapytany, czy jest zwolennikiem przeprowadzenia referendum w sprawie aborcji.



– Ja nie mam przekonania osobiście, że w tej sprawie powinno być przeprowadzane jakiekolwiek referendum. To są sprawy życia i śmierci, bardzo poważna rzecz. Ja nie uważam, żeby w tej sprawie przeprowadzać referendum. Nieważne, co kto sobie mówi i co kto sobie myśli - to są sprawy życia i śmierci. Aborcja oznacza zabicie dziecka – oświadczył prezydent.