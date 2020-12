Okręty US Navy w Zatoce Perskiej. Wśród nich jest łódź podwodna o napędzie atomowym [WIDEO]

Amerykańska łódź podwodna o napędzie atomowym i okręty wojenne wpłynęły przez cieśninę Ormuz do Zatoki Perskiej w poniedziałek – przekazała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. W weekend doszło do ataku rakietowego na amerykańską ambasadę w Bagdadzie. Według sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo zamachu dopuściły się wspierane przez Iran bojówki.

„Okręt podwodny z pociskami zdalnie sterowanymi klasy Ohio, zasilany energią jądrową, USS Georgia (SSGN 729); wraz z krążownikami, z pociskami zdalnie sterowanymi USS Port Royal (CG 73) i USS Philippine Sea (CG 58) przepłynął przez Cieśninę Ormuz i wpłynął do Zatoki Perskiej 21 grudnia” – podała US Navy w oświadczeniu.

