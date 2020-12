Hej, hej, wraca NBA. Nowy sezon, ten sam mistrz?

Nieco ponad dwa miesiące temu Los Angeles Lakers wrócili na koszykarski tron. W normalnych okolicznościach LeBron James i spółka cieszyliby się jeszcze wakacjami, ale że okoliczności normalne nie są, pora wrócić do grania. Ku uciesze kibiców nowy sezon rozpoczyna się już w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.

Po krótszej niż zwykle przerwie, krótszy niż zwykle będzie też nowy sezon – zamiast 82 meczów, zespoły zagrają po 72 razy. Może to sytuacja jednorazowa, może melodia przyszłości: wielu kibiców i ekspertów od dłuższego czasu domaga się przecież trwałego zmniejszenia liczby spotkań. Oglądalność ligi spada z roku na rok, a komisarz Adam Silver szuka rozwiązań, by znów przyciągnąć ludzi przed telewizory. Im więcej będzie „ważył” każdy mecz, tym większa szansa, że kibice i sami gracze podejdą do niego poważnie. Czy takie myślenie ma sens? Kilka najbliższych miesięcy może przynieść odpowiedź.



Pytań jest znacznie więcej. Najważniejsze dotyczą, na całe szczęście, koszykówki. Kto będzie mistrzem? Kto zagra w fazie play-off? Czy Luka Doncić będzie jeszcze lepszy? Gdzie zagra James Harden? Wszystkich odpowiedzi nie znamy, możemy jednak przedstawić swój ranking, na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem...

1. Los Angeles Lakers





2. Milwaukee Bucks

3. Los Angeles Clippers

Clippers fans watching PG pic.twitter.com/WNCgq33Ff9 — Etch (@EtchNBA) August 23, 2020

LeBron James i Anthony Davis to dwóch z pięciu najlepszych koszykarzy świata. Sprawdzeni na każdym froncie, doświadczeni, właśnie zdobyli mistrzostwo NBA. Rob Pelinka, pociągający za sznurki w zespole z Kalifornii, właściwie nie musiałby niczego zmieniać. Ktokolwiek nie zagra u boku tej dwójki, jakichkolwiek ruchów kadrowych by nie wykonał, Lakers zawsze byliby jednymi z głównych faworytów do tytułu.Klub opuścili Rajon Rondo (Atlanta Hawks), JaVale McGee (Cleveland Cavaliers), Dwight Howard (Philadelphia 76ers), Avery Bradley (Miami Heat), Danny Green (Philadelphia 76ers) – istotne części dobrze funkcjonującej maszyny. Co zrobiły władze klubu z Los Angeles? Sprowadziły nie tyle "godne", co po prostu lepsze zastępstwo. Dennis Schroeder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell czy – przede wszystkim – Marc Gasol to znaczące wzmocnienia kadry, która była przecież na tyle mocna, że w październiku w świetnym stylu sięgnęła po tytuł.Dorzućmy do tego wszystkiego jeszcze rewelację okresu przygotowawczego: Talena Hortona-Tuckera i mamy zespół, który – znów! – jest głównym faworytem do mistrzostwa. Jeszcze bardziej niż przed rokiem.Kentavious Caldwell-Pope, Wesley Matthews, LeBron James, Anthony Davis, Marc GasolZ jednej strony: świetny sezon zasadniczy, najlepszy bilans w lidze, a w składzie MVP – rewelacyjny Giannis Antetokounmpo. Z drugiej: wielkie rozczarowanie w fazie play-off i porażka z Miami Heat na półmetku rywalizacji o mistrzostwo. Nic dziwnego, że w klubie z Wisconsin pozwolono sobie na mały wstrząs.Odszedł niedoceniany Eric Bledsoe, który dawał bardzo dużo w obronie, ale wątpliwości budziły jego talenty ofensywne. Przyszedł Jrue Holiday, zawodnik oceniany lepiej, szanowany bardziej, który ma bardzo podobną charakterystykę, ale trochę lepiej rzuca. Czy "trochę lepiej" wystarczy, by wreszcie podbić Wschód? Dopóki Giannis zdrów, na Bucks nie powinno być mocnych, a potencjalny finał i rywalizacja z LeBronem zapowiada się pasjonująco.Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook LopezO ile wskazanie najlepszego zespołu nie stanowi problemu, o ile można z dużym przekonaniem uznać Bucks za "tych drugich", o tyle już nad ostatnim miejscem na podium można debatować godzinami. No bo co: są przecież Miami Heat, finaliści NBA, są Denver Nuggets, których powstrzymali dopiero Los Angeles Lakers w finale Zachodu, są też... No właśnie. Los Angeles Clippers mieli podbić "bańkę" w Orlando szeroką ławką, talentem największych gwiazd (Kawhi Leonard, Paul George) i świetną obroną. Nie wyszło im właściwie nic. Największym problemem okazał się... George.Jego indolencja ofensywna w najważniejszych spotkaniach była wręcz zdumiewająca, a komentujący nie szczędzili ostrych słów pod adresem gracza, którego przez długi czas uznawano za jednego z najlepszych obwodowych w NBA.Stawianie ich na trzecim miejscu w hierarchii opiera się – w ogromnej mierze – na założeniu, że Paul George grać w koszykówkę jednak potrafi i będzie chciał to wszystkim koniecznie udowodnić. W Los Angeles zmienił się też trener – Doca Riversa zastąpił jego dotychczasowy asystent, Ty Lue, a pod koszem zamiast Harrella pojawił się Serge Ibaka – lepszy o tyle, że dobrą "trójką" może wyciągać wysokich graczy rywali. Lakers są lepsi, ale bitwa o Los Angeles i tak zapowiada się pasjonująco.Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris, Ivica ZubacSensacyjni finaliści sprzed dwóch miesięcy, teraz ich obecność w czołówce już nikogo nie zdziwi. Jimmy Butler pokazał, że potrafi być samcem alfa z prawdziwego zdarzenia, Bam Adebayo będzie tylko lepszy, podobnie dwie rewelacje "bańki" – Duncan Robinson i Tyler Herro. Nad wszystkim czuwa jedna z najtęższych trenerskich głów w lidze (Eric Spoelstra), a w całej organizacji panuje kultura spod znaku jakości słynnego Pata Rileya. To się nie może nie udać.Tyler Herro, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Moe Harkless, Bam AdebayoLakers mają LeBrona i Davisa, Bucks Giannisa i Middletona, Clippers mają Leonarda i George'a, a Nets – Kyriego Irvinga i Kevina Duranta. W "bańce" się nie pokazali, bo jednego wciągnęła walka z nierównościami społecznymi ("Black Lives Matter"), a drugi wracał do zdrowia po kontuzji. Mamy więc duet stęsknionych za koszykówką, wybitnych ofensywnie graczy, którzy – jeśli "chemia" dopisze – mogą powalczyć o finał NBA. Atmosfery powinien przypilnować nowy trener – Steve Nash, który wniesie dużo polotu do ataku zespołu z Brooklynu. Nets marzą o potędze od lat, po drodze kombinowali na wszelkie sposoby (patrz: ściągnięcie Paula Pierce'a i Kevina Garnetta za kilka wyborów w drafcie), ale chyba wreszcie się doczekają. Mogą i powinni być naprawdę mocni.Kyrie Irving, Joe Harris, Caris LeVert, Kevin Durant, DeAndre Jordan

6. Philadelphia 76ers

7. Dallas Mavericks

8. Denver Nuggets

9. Boston Celtics

10. Utah Jazz

11. Portland Trail Blazers



W Filadelfii sporo zmian: zarządzanie kadrą przejął Daryl Morey, a trenerem został Doc Rivers, który po latach spędzonych z Clippers na bezrobociu wytrwał zaledwie kilkanaście dni. Gwiazdą zespołu wciąż jest Joel Embiid, ale... No właśnie. Morey liczy, że ściągnie do klubu Jamesa Hardena – by tego dokonać, na pewno musiałby pozbyć się Bena Simmonsa, musiałby też dołożyć kilka ukochanych wyborów w drafcie. Jeśli uda mu się sprowadzić "Brodacza" stosunkowo niewielkim kosztem, Sixers – przy odrobinie szczęścia – mogą powalczyć nawet o mistrzostwo.



Duety, duety, duety... Dallas Mavericks mają Lukę Doncicia i Kristapsa Porzingisa, w Denver prym wiodą Nikola Jokić i Jamal Murray, w Utah Jazz są Donovan Mitchell i Rudy Gobert, a w Portland Damian Lillard i CJ McCollum. Na papierze – zdecydowanie najlepiej wyglądają Mavs, bo Doncić to materiał na MVP i najlepszego gracza najbliższej dekady, a i Porzingis ma wielki potencjał. Jeśli zdrowie dopisze, zespół z Dallas może wykonać skok nawet do finału konferencji. Na Lakers wciąż są odrobinę za słabi, ale kto wie, jak bardzo rozwinie się jeszcze młody Słoweniec... Luka Doncić już teraz jest jednym z pięciu najlepszych koszykarzy NBA (fot. Getty)

12. Toronto Raptors

13. Phoenix Suns



Oba zespoły są trochę na rozstaju. Z jednej strony: potencjał jest ogromny, szczególnie w Phoenix, gdzie Monty Williams stworzył – wreszcie! – zwycięską kulturę, do Devina Bookera i DeAndre Aytona dokładając doświadczonego, niespełnionego Chrisa Paula. Z drugiej: to, co udało się zbudować w Toronto i Phoenix to trochę za mało, by marzyć o mistrzostwie. Tak czy siak: mecze tych zespołów można włączać z przyjemnością.



14. New Orleans Pelicans

15. Golden State Warriors

16. Indiana Pacers



Walka o fazę play-off na Wschodzie i Zachodzie zapowiada się niemal równie pasjonująco co walka o mistrzostwo. Pelicans, nieźli już w poprzednim sezonie, zmienili trenera na "lepszy model" (za takiego trzeba uznać Stana Van Gundy'ego), Zion Williamson jest zdrowy, Brandon Ingram będzie tylko lepszy, a i Steven Adams będzie na pewno wspaniałym wzmocnieniem pod koszem. Mogą zamieszać, choć... muszą nauczyć się rzucać. W pierwszej piątce jest pod tym względem sporo, bardzo sporo do poprawy.



Warriors byliby wyżej, bo przecież tercet Curry/Thompson/Green wygrał niedawno 72 mecze w sezonie. Niestety, Klay Thompson znów wypada z gry, znów na cały rok, więc siła rażenia drużyny Steve'a Kerra znacząco zmalała. Curry w pojedynkę może poprowadzić zespół do najlepszej ósemki, ale czy zdoła zrobić coś więcej? Można mieć wątpliwości.



17. Memphis Grizzlies

18. Houston Rockets

19. Atlanta Hawks

20. San Antonio Spurs

21. Washington Wizards

22. Orlando Magic

23. Minnesota Timberwolves

24. Chicago Bulls

25. Sacramento Kings

26. Charlotte Hornets

27. Oklahoma City Thunder

28. Detroit Pistons

29. New York Knicks

30. Cleveland Cavaliers



Ten sezon będzie wyjątkowy również z tego powodu, że... tankowanie opłaca się coraz mniej. Najsłabsza drużyna nie ma już, jak wcześniej, pewności na wybór w pierwszej trójce draftu, nie ma też większych szans na pierwszy pick niż np. trzeci zespół od końca. Najsłabszym przegrywanie wciąż się opłaca, ale już znacznie mniej niż kiedyś.



A kto jest najsłabszy? W tej kwestii – o zgrozo! – nic się od kilku lat nie zmienia. New York Knicks mają nadmiar talentu na pozycji numer cztery i wyraźne problemy z opracowaniem koncepcji budowy składu. Cleveland Cavaliers są zwyczajnie słabi, prawdopodobnie najsłabsi. Ciut wyżej też bez rewelacji: Thunder i Pistons są w trakcie przebudowy, Hornets przepłacili za Gordona Haywarda, a Kings mają właściciela, którego połowa ekspertów zajmujących się NBA uważa za najgorszego w lidze.



Jak powyższa klasyfikacja ma się do rzeczywistości? Pierwsza weryfikacja już w nocy z wtorku na poniedziałek: o 1 mecz Warriors z Nets, a kilka godzin później prawdziwy hit - rywalizacja Los Angeles Lakers z Los Angeles Clippers.