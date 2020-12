Eksplozja butli z gazem na autostradzie. „Strażacy zobaczyli unoszące się w powietrzu zbiorniki” [WIDEO]

Ciężarówka przewożąca ok. 300 zbiorników z propanem przewróciła się na autostradzie w Nowym Jorku i stanęła w płomieniach. W akcji gaśniczej wzięło udział 106 strażaków z 25 jednostek.

Do wypadku doszło około północy z poniedziałku na wtorek. Ciężarówka przewróciła się po uderzeniu w barierkę. Amerykańskie media podają, że pojazd wpadł w poślizg na tzw. „czarnym lodzie” (chodzi o gołoledź - cienką warstwę lodu pokrywającą podłoże).



Nowojorska straż pożarna przekazała w komunikacie, że załogi, które przybyły na miejsce, zobaczyły „ogromny pożar i zbiorniki latające w powietrzu”.



Ogień udało się opanować około godziny 1.30 rano. W akcji gaśniczej uczestniczyło 106 strażaków. W wyniku wypadku ucierpiała jedna osoba. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Here's a video. You can hear the explosion. I can't see clear what kind of car from my side. I am sure people from the building across may have better shot. pic.twitter.com/iCB0BovEzO