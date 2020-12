„Nikczemne poniewieranie pamięci”. Prof. Nowak o porównywaniu dzisiejszej sytuacji z PRL

– Takie porównania obrażają pamięć ofiar stanu wojennego, tysięcy ofiar prześladowań, bicia, pałowania, masowych aresztowań, internowań – powiedział w programie „O co chodzi” w TVP Info historyk prof. Andrzej Nowak. To odniesienie do porównań, jakich dokonują przedstawiciele opozycji, zdaniem których dzisiejsza Polska przypomina tę z okresu stanu wojennego. Jak podkreślał historyk, za ludźmi prześladowanymi przez PRL nie ujął się prawie nikt „poza Kościołem, który jest dziś przez opozycję niszczony”.

– Są wśród nas ludzie, którzy pamiętają czasy Józefa Stalina i Bolesława Bieruta, czasy Gomułki i jego ponownego szturmu na Kościół w roku 1960, 1961. Te tradycje komunistycznej walki totalitarnego państwa z Kościołem, tradycją polską nie są czymś zupełnie nowym, nieznanym w naszej historii. Taką genealogię trzeba przypomnieć – mówił historyk.



Zamieszczony w dodatku do „Gazety Wyborczej” wizerunek Matki Bożej jako zwolenniczki aborcji nazwał „chamstwem”.



– To jest przejaw braku kultury, a w istocie chamstwa, które polega na całkowitym nieposzanowaniu wrażliwości bardzo dużej części współobywateli. Niestety przejawów tego chamstwa widzimy wokół siebie w ostatnich miesiącach strasznie dużo, wraz z publicznym przyzwoleniem na jego manifestowanie, wręcz zachęcanie do udziału w takich wulgarnych protestach, gdzie słowa z rynsztoka stają się symbolem całego ruchu – dodał.





„Takie porównania obrażają pamięć ofiar stanu wojennego"

Historyk odniósł się również do popularnych na opozycji porównań dzisiejszej Polski do tej z czasów stanu wojennego. Jednego z takich porównań

– Takie porównania obrażają pamięć ofiar stanu wojennego, tysięcy ofiar prześladowań, bicia, pałowania, masowych aresztowań, internowań. Jeśli zestawimy tamte obrazy, tamtą pamięć, które wielu z nas przecież przechowuje (...), po chwili zastanowienia widzimy, jak nikczemne jest poniewieranie pamięci tamtych doświadczeń i ofiar tamtych wydarzeń przez porównywanie do roku 2020 i relacji między władzą a opozycją, która cieszy się absolutną swobodą poniewierania rządem w mediach, poparciem najpotężniejszych sił w UE – mówił.



Jak podkreślał prof. Nowak, za ludźmi prześladowanymi przez PRL nie ujął się prawie nikt „poza Kościołem, który jest dziś przez opozycję niszczony”.



– Jeśli zestawimy prawdę historyczną o roku 1981, nie wspominając o wcześniejszych latach PRL, z tym, co mamy dziś, widzimy do jakiego świata postprawdy doszliśmy. Każde kłamstwo, każde zestawienie jest możliwe – ocenił.