Zamordowała go mafia. Pierwszy w historii sędzia uznany za męczennika

Włoski sędzia Rosario Livatino, zamordowany w wieku 37 lat przez sycylijską mafię, zostanie beatyfikowany. Papież Franciszek uznał jego męczeństwo – poinformował we wtorek Watykan. To pierwszy sędzia w historii Kościoła Katolickiego, który ma być ogłoszony błogosławionym.

Dekret dotyczący procesu beatyfikacyjnego włoskiego sędziego był jednym z kilku zaaprobowanych przez papieża podczas audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro.



Sędzia Livatino został zastrzelony 21 września 1990 roku w Agrigento na Sycylii podczas drogi z miejscowości Canicatti do sądu. Zamachu na niego dokonała mafijna organizacja Stidda, działająca w tym rejonie wyspy.



Jak zaznacza lokalna telewizja, krótko po tym zdarzeniu Kościół katolicki uznał bohaterstwo młodego sędziego. Otwarto proces beatyfikacyjny, a papież Franciszek uznał jego męczeństwo. To ważny krok na drodze do beatyfikacji.

