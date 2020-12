Pobili do nieprzytomności ekspedientkę. Rozpoznajesz ich?

Policjanci poszukują dwóch sprawców, którzy dokonali brutalnego rozboju na 50-letniej ekspedientce sklepu w Psarach (woj. śląskie). Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek obu mężczyzn. Osoby mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości proszone są o pilny kontakt z policją.

Incydent miał miejsce w miniony niedzielny wieczór. Gdy 50-letnia ekspedientka zamykała sklep, wtargnęła do niego dwójka przestępców. Mężczyźni dotkliwie pobili kobietę, a następnie skradli pieniądze znajdujące się w sklepie.



Sprawcy rozboju mieli mówić ze wschodnim akcentem. Pobita do nieprzytomności kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.



Kamery monitoringu zamontowane w sklepie zarejestrowały wizerunek obu mężczyzn. Policja prosi wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców rozboju o kontakt z będzińskimi policjantami tel. (32) 36 80 266, (32) 36 80 255 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997.





