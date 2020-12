Misja na Marsa. Jak będzie wyglądać lądowanie łazika Perseverance? [WIDEO]

Amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała animację przedstawiającą kluczowe momenty podczas wejścia, zejścia i lądowania łazika Perseverance, który ma dotrzeć na Marsa 18 lutego 2021 roku. W ciągu około siedmiu minut sonda zwolni z ok. 19 500 km/h w górnej części marsjańskiej atmosfery do ok. 3 km/h przy przyziemieniu krateru Jezero.

System lądowania misji Mars 2020 zawiera pojazd zniżający, spadochron oraz podejście zwane „manewrem dźwigu powietrznego”, które ma na celu opuszczenie łazika na uwięzi na powierzchnię planety w ostatnich sekundach przed lądowaniem. Ten typ systemu umożliwia wylądowanie bardzo dużego i ciężkiego łazika na Marsie w dokładniejszym obszarze lądowania niż było to możliwe przed lądowaniem łazika Curiosity.



Jak wyjaśnia NASA, łazik Perseverance będzie szukać dawnych śladów życia drobnoustrojów na Marsie, a także zajmie się zbieraniem i przechowywaniem marsjańskich skał i regolitów (potłuczonych skał i pyłów). Zadaniem tego łazika będzie też scharakteryzowanie geologii i klimatu planety oraz utorowanie drogi badaniom nad Czerwoną Planetą.



Łazik Perseverance wystartował 30 lipca. Na Marsie ma wylądować 18 lutego 2021 r.

#wieszwiecej Polub nas