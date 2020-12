Gdańsk przelewa 258 tys. zł. Radny: Spółka zarejestrowana na wyspie Guernsey

W wykazie wydatków miasta Gdańska pojawiła się pozycja mówiąca o wysokim odszkodowaniu przekazanym jednemu z deweloperów. „Czym spowodowany jest ten wydatek i na jakiej podstawie spółka ma dostać odszkodowanie?” – pytał radny Przemysław Majewski. – To odszkodowanie za drogę, którą już kilka lat temu przejęło miasto – informują portal tvp.info przedstawiciele firmy.

Na portalu miasta Gdańska poinformowano, że 16 grudnia podjęto decyzję, iż wydział skarbu ratusza przekaże spółce Atlas Estates 258 290 zł. W komunikacie podkreślono, że przedmiotem umowy jest „odszkodowanie”.



„Gdańsk Aleksandry Dulkiewicz podobno nie ma pieniędzy, ale ma prawie 260 tys. zł dla bogatego dewelopera” – komentowali w sieci internauci.



Portal tvp.info zwrócił się do przedstawicieli miasta z pytaniami, o jaką sprawę chodzi. Próbowaliśmy ustalić, z czego wynika ta konkretna kwota i dlaczego miasto musiało przelać środki tytułem „odszkodowania”. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na nasze pytania.



Według radnego Przemysława Majewskiego (PiS) pieniądze trafią do spółki deweloperskiej zarejestrowanej w raju podatkowym na wyspie Guernsey. W rozmowie z portalem tvp.info poinformował, że przygotował w tej sprawie interpelację i oczekuje wyjaśnień od prezydent miasta.



– Jako radny jestem zbulwersowany, że Gdańsk wypłaca ponad ćwierć miliona złotych jako odszkodowanie dla dewelopera. Tym bardziej, że mamy do czynienia z deweloperską spółką zarejestrowaną w raju podatkowym – mówi samorządowiec.

��Dlaczego Miasto Gdańsk przelewa 258 290 złotych tytulem odszkodowania dla Spółki deweloperskiej zarejestrowanej w raju podatkowym na wyspach Guernsey!?

Jak dodaje Majewski, „Gdańsk nie bez powodu jest nazywany republiką deweloperów, a teraz mamy kolejny przykład na to, że oprócz tworzenia wygodnych warunków w postaci planów zagospodarowania przestrzennego, deweloperom wypłaca się odszkodowania”.

W interpelacji radny poprosił m.in. o odpowiedź na pytanie, czym spowodowany jest ten konkretny wydatek i czy miasto weryfikuje podmioty, którym przekazuje środki.





Odszkodowanie jest za grunt

O komentarz w sprawie zwróciliśmy się również do przedstawicieli spółki Atlas Estates. Jak wyjaśnili, pieniądze mają być wypłacone z tytułu odszkodowania za drogę, „którą już kilka lat temu przejęło miasto.”– Odszkodowanie jest za grunt, który w miejscowym planie zagospodarowania został przeznaczony przez miasto pod drogę, co oznacza, że my jako deweloper nie mogliśmy na nim budować – wyjaśniono. Dodano, że miasto z mocy prawa przejęło ten grunt, więc zgodnie z prawem musiało też zapłacić odszkodowanie.Zobacz także -> Gdańsk. 7 osób oskarżonych za udział gangu lichwiarzy Jak usłyszeliśmy,Miasto zrobiło swój operat szacunkowy, a spółka wniosła uwagi. Po tym sprawa została zamknięta i zakończona polubownie.Na stronie dewelopera czytamy, że Atlas Estates Limited jest „zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestującą w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. „Od dnia 2008 roku akcje spółki są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie” – podkreślono.