Konfederacja ma obawy co do szczepionek. „Chcą tkwić w okowach obostrzeń” [WIDEO]

Posłowie Konfederacji sceptyczni wobec szczepionek na koronawirusa. Czy ugrupowanie ma zatem alternatywną receptę na walkę z epidemią? – Należy postawić przede wszystkim na dywersyfikację metod zwalczania pandemii – przekonywał enigmatycznie Dobromir Sośnierz. – Szczepienia są zdaniem ekspertów jedyną drogą, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności po pandemii. Konfederacja najwyraźniej dalej chce tkwić w okowach pandemicznych obostrzeń. Ja chcę powrotu do normalności – powiedział tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Jeśli postawimy tylko na szczepionkę, to może nie wypalić

Tomasz Rzymkowski z PiS: Konfederacja jest bardzo niespójna, jeśli chodzi o koronawirusa

Dariusz Wieczorek z SLD o obostrzeniach w sylwestra: Czemu nie zamykamy kościołów?

Robert Telus z PiS: Opozycja narzeka na obostrzenia, a po chwili w tym samym programie telewizyjnym mówi, że sobie nie radzimy z pandemią

#wieszwiecej Polub nas

„Rolą odpowiedzialnych liderów, polityków jest informować opinię publiczną, jak sprawy wyglądają i ostrzegać. Nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy specjalistami od szczepionek, dlatego nie będziemy nikomu doradzać, czy ma się szczepić, czy nie szczepić, co ma robić w tej kwestii. Zajmujemy się polityką i potrafimy rozpoznać, co kto robi w polityce” – mówił kilka dni temu na konferencji w Sejmie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Nagranie podbiło internet. Nie za sprawą pomysłów na walkę z koronawirusem, ale zaskakujących min polityka. Na czym ma polegać dywersyfikacja metod zwalczania pandemii, o której dzisiaj mówi Konfederacja? Czy to nie model szwedzki, brak znaczących obostrzeń, z którego Szwecja już się wycofała?– Dywersyfikacja nie ma akurat nic wspólnego z modelem szwedzkim. Dywersyfikacja, czyli niepoleganie tylko na jednej metodzie. Jeśli polegamy tylko na szczepionce, a wszystko inne ignorujemy, to jeśli ta jedna karta się okaże nieskuteczna, to zostajemy z niczym. Jeśli stawiamy nie tylko na szczepionkę, ale także wynajdywanie nowych leków lub sposobów leczenia, to mamy szansę, że jak tamto nie wypali, to wypali coś innego albo wszystko wypali po trochu – odpowiedział poseł Sośnierz z Konfederacji. Sęk w tym, że specjaliści mówią o ponad 90-procentowej skuteczności szczepionek. Także na nowy szczep koronawirusa.Politycy Zjednoczonej Prawicy podejrzewają, że niejasne stanowisko Konfederacji wynika z poprzednich wypowiedzi i zachowań polityków tej partii, w przypadku których ciężko o konsekwencję. – Konfederacja jest bardzo niespójna, jeśli chodzi o kwestie związane z koronawirusem. Z jednej strony są parlamentarzyści, którzy kwestionują sam fakt istnienia koronawirusa. Są też posłowie, którzy kontestowali noszenie maseczek, potem przechorowali go, a po pobycie w szpitalu zmienili zdanie. Jest też poseł w tej chwili chorujący Robert Winnicki, któremu życzę szybkiego powrotu do zdrowia – ocenił poseł Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości.Konsekwencji brakuje nie tylko politykom Konfederacji. Także Lewicy. – Z jednej strony jest zakaz poruszania się, swoista godzina policyjna w sylwestra, ale na pasterkę oczywiście pójdziemy, więc nie będzie żadnego problemu – narzekał poseł Dariusz Wieczorek z SLD. Polityk jednocześnie stwierdził, że „ciężko się dziwić protestom kobiet walczących o swoje prawa”. Czyli kobiety walczące o aborcję mogą wychodzić, protestować, a inne kobiety i mężczyźni idący na przykład na pasterkę już nie? – Strajk Kobiet to zachowania spontaniczne i niezorganizowane. My mówimy tutaj o równości. Jeżeli zamykamy sklepy, to czemu nie zamykamy kościołów? Nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Skoro nie mogę iść do sklepu, pojechać do hotelu, nie mogę pójść na koncert, to dlaczego mam możliwość pójścia do kościoła? Przecież są środki elektronicznie, zdalnie pracujemy. Również można byłoby to wykorzystać do tego, żeby nie chodzić do kościoła i nie stwarzać zagrożenia – tłumaczył Wieczorek. Zwróciliśmy mu uwagę, że w internecie dostępnych jest mnóstwo transmisji z mszy świętych. – No są – przyznał Wieczorek.Przed miesiącem politycy opozycji narzekali, że zbyt późno rząd zdecydował się na zamknięcie cmentarzy w związku ze świętem Wszystkich Świętych. Teraz jest krytyka ogłoszonych z wyprzedzeniem obostrzeń na noc sylwestrową. Czy opozycja krytykuje działania rządu dla samej krytyki? – Politycy opozycji niejednokrotnie krytykują nas za zbyt duże obostrzenia. Po chwili w tym samym programie telewizyjnym mówią, że rząd sobie nie radzi. Chwilę później znów atakują, że rząd zbudował Szpital Narodowy albo inne szpitale. Później ten sam poseł czy ta sama partia krytykuje, że to za duże koszty, niepotrzebnie płacimy. Potem znów ci sami mówią, że brakuje miejsc w szpitalu. Opozycja nie ma jednego kierunku w przekazie i myśleniu. W tej sytuacji, jaką mamy obecnie w kraju w związku z pandemią, powinniśmy być razem – argumentował poseł PiS Robert Telus.

Poseł KO o pomocy dla narodowego przewoźnika: Wszyscy zapłacimy 3 mld zł, by ratować LOT

Mirosław Suchoń z KO: Dziwię się, że są 3 mld dla LOT, a pieniędzy dla miejscowości turystycznych nie ma

Wiceminister Zbigniew Gryglas: Państwa pomagają przewoźnikom na całym świecie

źródło: portal tvp.info

„Dwa miesiące temu pytałem na posiedzeniu Sejmu premiera Mateusza Morawieckiego, czy LOT jest na skraju bankructwa w związku z pandemią. Nikt nie chciał tego potwierdzić! Dziś widzimy, że tak było. Wszyscy zapłacimy 3 mld zł, by ratować LOT. Pytamy, po co nam Centralny Port Komunikacyjny Baranów za 70 mld zł, skoro LOT plajtuje?” – pytał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. Dzisiaj po południu plan pomocy dla narodowego przewoźnika zatwierdziła Komisja Europejska.Czy taka kwestia jak pomoc dla polskich linii powinna być pretekstem do krytyki rządu? Każdy powód jest dobry dla opozycji? – Jeżeli jest taka trudna sytuacja i wszystkie branże otrzymują wsparcie, to trudno, żeby nie otrzymała go branża lotnicza. Pokrzywdzona i poszkodowana w tej epidemii tak jak turystyka. Ja się dziwię, dlaczego dla LOT-u 3 mld są, a na przykład miejscowości, przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych nie otrzymują wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drugiej transzy takie miejscowości jak Wisła, Ustroń, Szczyrk nie dostały ani złotówki. Jeżeli miałbym tu wskazywać jakieś problemy, to absolutny brak konsekwencji – tłumaczył poseł KO Mirosław Suchoń.– Oczywiście na całym świecie jest tego typu wsparcie dla przewoźników lotniczych. Przecież te straty, które ponoszą polskie linie lotnicze LOT, są udziałem wszystkich linii lotniczych przez pandemię. Jeżeli chcemy zachować naszego narodowego operatora, nasze linie lotnicze, musimy dzisiaj wspomóc to przedsiębiorstwo w tych trudnych czasach. Jesteśmy z niego dumni i LOT ma wielką szansę na rozwój w przyszłości – przekonywał wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.